Κέρδη για τον χρυσό και νέα υψηλά 7 εβδομάδων

Με ήπια άνοδο έκλεισαν τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, επεκτείνοντας το ανοδικό σερί που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Με ήπια άνοδο έκλεισαν τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, επεκτείνοντας το ανοδικό σερί που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με κέρδη 0,55% στα 4.423 δολάρια ανά ουγγιά, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά εβδομάδων. Στην spot αγορά, το μέταλλο κέρδισε 0,4%, στα 4.356,79 δολάρια ανά ουγγιά,

Πλέον, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος μπαίνουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες, τα οποία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed. Tην Τετάρτη αναμένεται η μέτρηση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ και την Πέμπτη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

Μετά και τα τελευταία στοιχεία για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, οι αναλυτές δίνουν 43,9% πιθανότητα σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 67% πριν από την έκθεση για την απασχόληση, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η πιθανότητα η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον επόμενο μήνα αυξήθηκε στο 60,4% έναντι 43,2% λίγο πριν τη δημοσίευση των στοιχείων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε 2,3%, στα 65,03 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε 0,1%, στα 1.743,05 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε 0,2%, στα 1.380,68 δολάρια.