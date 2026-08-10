Βρετανία: Επιδεινώνεται η ξηρασία - Ποτάμια και ταμιευτήρες σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα

Ο Ιούλιος αναδείχθηκε ο ξηρότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία από το 1836.

H ξηρασία στη Βρετανία εντείνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, με τα νεότερα επίσημα στοιχεία να καταγράφουν σημαντικές απώλειες όχι μόνο στο έδαφος, αλλά και στα ποτάμια, τα υπόγεια ύδατα και τους ταμιευτήρες της Αγγλίας.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του Ιουλίου, ο οποίος αναδείχθηκε στον ξηρότερο μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία από το 1836. Συνολικά, καταγράφηκαν μόλις 6,5 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10% των φυσιολογικών επιπέδων.

Αποτέλεσμα είναι το επίπεδο στους πέντε μεγάλους ταμιευτήρες να χαρακτηρίζεται ήδη «εξαιρετικά χαμηλό». Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση των ποταμών: οι ροές μειώθηκαν σε περισσότερα από τα τρία τέταρτα των σταθμών που παρακολουθούνται. Το 22% βρίσκεται πλέον σε «εξαιρετικά χαμηλά» επίπεδα και μόνο επτά σταθμοί παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Ήδη ο Τάμεσης στο Reading και ο ποταμός Cam στο Cambridgeshire βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί για την εποχή.

Η πτώση της στάθμης των ποταμών σημαίνει ότι η μικρότερη ροή και παράλληλα η υψηλότερη θερμοκρασία μειώνουν το οξυγόνο στο νερό, ευνοούν την ανάπτυξη φυκιών και δυσκολεύουν την αραίωση ρύπων. Η Environment Agency καταγράφει ήδη θανάτους ψαριών, εξάρσεις φυκών και επιδείνωση της ποιότητας των υδάτων, ενώ είδη όπως ο σολομός δυσκολεύονται να κινηθούν προς τα ανάντη.

Περισσότεροι από 25 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ήδη υπό περιορισμούς χρήσης νερού, ενώ πάνω από 1.500 περιορισμοί άντλησης νερού έχουν επιβληθεί σε γεωργία και άλλες δραστηριότητες.

Νέο κύμα ζέστης έρχεται από αύριο, με πορτοκαλί προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του καύσωνα σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας έως την Παρασκευή, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την εξάτμιση και τη ζήτηση νερού.