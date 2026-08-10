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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας - Μήνυμα από το 112

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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας - Μήνυμα από το 112
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Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης κλήθηκαν να συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Σε κινητοποίηση βρίσκονται αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη του δήμου Παγγαίου.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης κλήθηκαν να συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Την ίδια ώρα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Καβάλας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των χωριών του Παγγαίου, με τις Αρχές να συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου Παγγαίου και εθελοντές επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

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tags:
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Πυροσβεστική
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