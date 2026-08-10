Εποχικοί Πυροσβέστες: Υπεγράφη η απόφαση για επιπλέον υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα

Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, η απόφαση για την επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος

Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, η απόφαση για την επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την απόφαση αυτή επαυξάνονται, ανά εποχικό πυροσβέστη, κατά 156 οι ώρες υπερωριακής εργασίας, κατά 60 οι ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 204 οι ώρες νυχτερινής εργασίας.

Η συνολική πρόσθετη δαπάνη ανέρχεται σε 3.043.900 ευρώ. Ειδικότερα, 1.491.900 ευρώ αφορούν στη νυχτερινή εργασία και στην εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 1.552.000 ευρώ στην υπερωριακή απασχόληση.