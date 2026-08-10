Μάικλ Μπέρι (The Big Short): Η Berkshire Hathaway δεν είναι ελκυστική χωρίς τον Μπάφετ

Μπορεί η Berkshire Hathaway να αξιοποιεί μέρος της τεράστιας ρευστότητάς της, ωστόσο ο διάσημος επενδυτής Μάικλ Μπέρι, δεν είναι πεπεισμένος ότι παραμένει μία ελκυστική επένδυση μετά την αποχώρηση του Μπάφετ.

Μπορεί η Berkshire Hathaway να έχει ξεκινήσει να αξιοποιεί μέρος της τεράστιας ρευστότητάς της υπό το νέο διευθύνοντα σύμβουλο Γκρεγκ Άμπελ, ωστόσο αυτή η κίνηση δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κλείσει το χάσμα απόδοσης με την ευρύτερη αγορά των ΗΠΑ, με τον διάσημο επενδυτή Μάικλ "Mr. Big Short" Μπέρι, να μην είναι πεπεισμένος ότι η εταιρεία παραμένει μία ελκυστική επένδυση μετά την αποχώρηση του Γουόρεν Μπάφετ.

Η πορεία της είναι μάλλον άτονη, με τους επενδυτές να προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια εταιρεία χωρίς τον Μπάφετ στο τιμόνι. Η μετοχή της Berkshire έχει ενισχυθεί περίπου 3% το 2026, υποαποδώνοντας σημαντικά σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 και τον Dow Jones.

Ο «Big Short» Μπέρy, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Substack ότι δεν θεωρεί πλέον «την Berkshire μια ελκυστική επένδυση στο μέλλον» μετά την παραίτηση του Μπάφετ.

Ο Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Berkshire στα τέλη του 2025, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Άμπελ αφού την οδήγησε επί δεκαετίες να αποτελέσει ένα υπόδειγμα εταιρείας διάθεσης κεφαλαίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά κάθε της κίνηση. Ο Μπέρι έχει πλέον εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ελκυστικότητα της Berkshire υπό τον διεύθυνση του Άμπελ.

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου για την Berkshire Hathaway ήταν ότι όταν ήρθε τελικά η ώρα να αποχωρήσει ο Γουόρεν, ο διάδοχος θα είναι πολύ μεγάλος και στην τελική όχι ο Γουόρεν, οπότε δεν θα έχει την υπομονή του για να «χτυπήσει» την κατάλληλη ώρα την σωστή μετοχή. Πιστεύω ότι αυτός ο φόβος έχει επαληθευτεί», αναφέρει ο Μπέρι στην ανάρτησή του.

Αναφέρθηκε στο αυξανόμενο χρηματικό απόθεμα της εταιρείας, σημειώνοντας ότι παρόλο που η Berkshire είχε αρχίσει να ξοδεύει κάποια μετρητά υπό τον Άμπελ, «αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουν δαπανηθεί πολλά από τα μετρητά και το απόθεμα παραμένει μεγάλο», τόνισε.

«Ωστόσο, αυτά τα πρώτα βήματα φαίνεται να είναι περισσότερο κινήσεις πλαισίου παρά επενδύσεις», πρόσθεσε.

Τα μετρητά μειώνονται για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια

Τα σχόλια του Μπέρι έρχονται λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου από την Berkshire την περασμένη εβδομάδα. Η εταιρεία έκλεισε το τρίμηνο του Ιουνίου με 365,5 δισ. δολ. σε μετρητά και έντοκα γραμμάτια, μειωμένα κατά περίπου 8% από το προηγούμενο τρίμηνο, όταν καταγράφηκε ρεκόρ 397,4 δισ. δολ.. Αυτό σηματοδότησε την πρώτη διαδοχική μείωση των μετρητών της εταιρείας σε τέσσερα χρόνια.

«Τα τεράστια μετρητά της Berkshire Hathaway μειώθηκαν για πρώτη φορά σε 4 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν επιτέλους καθαρός αγοραστής μετοχών», αναφέρει η εταιρεία αναλύσεων Barchart.

Οι αξιοσημείωτες κινήσεις της Berkshire περιλαμβάνουν μια επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alphabet, καθώς και 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για την αγορά πίσω δικών της μετοχών.