Ξεκινούν σε θετικό κλίμα οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: «Σημειώθηκε καλή πρόοδος»

Οι τεχνικές συνομιλίες θα αφορούν τους μηχανισμούς υλοποίησης του πρωτοκόλλου συμφωνίας και την συγκρότηση τεχνικών ομάδων εργασίας.

Τελευταία ενημέρωση 12:11

Στην Τεχεράνη «έπειτα από 18ωρες εντατικές συνομιλίες» επιστρέφει η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία υπό την μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Μάλιστα, Ντόχα και Ισλαμαμπάντ ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα» ενώ η επιτροπή των διαπραγματεύσεων συμφώνησε σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών.

Παράλληλα, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για τη «συνεχή δέσμευσή τους στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης». Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάι, επεσήμανε πως σημειώθηκε «καλή πρόοδος» στις συνομιλίες όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων του Λευκού Οίκου, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος υπογράμμισε, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη είχε μία «πολύ σύντομη συζήτηση» με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επιμένοντας στο γεγονός ότι δεν επρόκειτο για «διαπραγματεύσεις». Η αμερικανική αντιπροσωπεία «παρουσίασε τις θέσεις της με μεγάλη συντομία» σχετικά με το πυρηνικό θέμα και το Ιράν έπραξε το ίδιο, πρόσθεσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, περιγράφοντας τις συζητήσεις αυτές ως «παρουσίαση των εκατέρωθεν θέσεών μας».

Η υπό τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί «αναχώρησε από το κτίριο όπου διεξήχθησαν οι συνομιλίες έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις περίπου 18 ωρών» ενώ οι «τεχνικές συνομιλίες» θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

Οι τεχνικές συνομιλίες θα αφορούν τους μηχανισμούς υλοποίησης του πρωτοκόλλου συμφωνίας και την συγκρότηση τεχνικών ομάδων εργασίας. Της ιρανικής αντιπροσωπείας στις τεχνικές συνομιλίες ηγείται ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάζεμ Γαριμπαμπαντί και περιλαμβάνει πολιτικούς, οικονομικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες. Τις τεχνικές συνομιλίες παρακολουθούν εκπρόσωποι του Πακιστάν και του Κατάρ.

Σε τι συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν κατά την πρώτη ημέρα των συνομιλιών;

Σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ, οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Συγκροτήθηκε επιτροπή υψηλού επιπέδου για την πολιτική εποπτεία της διαμεσολάβησης.

Οι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων θα υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην επιτροπή και θα εποπτεύουν τις ομάδες εργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν.

Τα μέρη έχουν δημιουργήσει «γραμμή επικοινωνίας» για το Στενό του Ορμούζ και μια «μονάδα αποφυγής συγκρούσεων» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ξεχωριστά ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν άρει τις κυρώσεις επί των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου και έχουν αποδεσμεύσει μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Πρόσθεσε ότι έχει δρομολογηθεί ένα σημαντικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα είναι «πραγματικά δύσκολες»

Ο Τόμας Γουόρικ, ανώτερος ερευνητής του Atlantic Council, εκτιμά ότι οι επερχόμενες τεχνικές συνομιλίες θα είναι «πραγματικά δύσκολες» και ενδέχεται να διαρκέσουν περισσότερο από τις 60 ημέρες που προβλέπει η προσωρινή συμφωνία. «Δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα χωρίς να υπάρξει ταυτόχρονα συμφωνία για τις κυρώσεις και τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο Γουόρικ στο Al Jazeera.

«Πρόκειται για μια κατάσταση όπου η μία πλευρά παραχωρεί αυτό που επιθυμεί περισσότερο η άλλη και, σε αντάλλαγμα, λαμβάνει αυτό που θέλει η ίδια». Ο Γουόρικ σημείωσε επίσης ότι η άρση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν δεν θα είναι απαραίτητα εύκολη, ιδιαίτερα όσες έχουν θεσπιστεί από το Κογκρέσο που είναι «πολύ δυσαρεστημένο με τη συμφωνία. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμφωνήσει να άρει ορισμένες από τις κυρώσεις που το Ιράν επιθυμεί να καταργηθούν», εκτίμησε.