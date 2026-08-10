Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ - Στενός συντονισμός Αθήνας και Καΐρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ - Στενός συντονισμός Αθήνας και Καΐρου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα το απόγευμα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα το απόγευμα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, οι δυο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο ΥΠΕΞ εξέτασαν επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου και συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας και της Αιγύπτου ως πυλώνων σταθερότητας στην περιοχή, οι δύο υπουργοί επαναβεβαίωσαν τις κοινές θέσεις τους σε βασικά περιφερειακά ζητήματα, καθώς και τη δέσμευσή τους για στενό συντονισμό με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και ειρήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πλεύρη

Εξοικονομώ - Επιχειρώ: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Μετά την επιτυχία των καθαρών οικοπέδων, ας τολμήσουμε τα «καθαρά χωράφια» και μεταρρύθμιση της γης στην Ελλάδα

tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Αίγυπτος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider