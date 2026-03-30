Τεχνολογικές πιέσεις στην Wall Street εν μέσω ράλι του αργού

Απώλειες 0,7% για τον Nasdaq, «βουτιά» 10% η Micron.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν στις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να παραμένει η κυριότερη εστία ανησυχίας μεταξύ των επενδυτών.

Οι τιμές του Brent σήμερα υπερέβησαν προσωρινά τα 116 δολάρια, πριν υποχωρήσουν κοντά στα 112 δολάρια/βαρέλι και βρίσκονται καθ' οδόν για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στα χρονικά, μετά τις απειλές Τραμπ για καταστροφή των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν, στον πόλεμο που βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα του. Μόνο τον Μάρτιο, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς σημειώνει ράλι 55%, κάτι που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών, εκτοξεύοντας παράλληλα τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με μικρά κέρδη 0,11% στις 45.216 μονάδες, ενώ στον αντίποδα ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,39% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 6.343 μονάδων. Χειρότερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να χάνει 0,73% και να κλείνει στις 20.794 μονάδες.

Στο ταμπλό, «βουτιά» σχεδόν 10% σημεώσε η μετοχή της Micron, με τις απώλειες της τεχνολογικής εταιρείας στις τελευταίες 8 συνεδριάσεις να ανέρχονται στο 30%. Οι εταιρείες Neocloud CoreWeave και Nebius υποχώρησαν αμφότερες κατά 8% η καθεμία, ενώ οι κατασκευάστριες τσιπ SanDisk και Western Digital έχασαν 7% και 9% αντίστοιχα.

Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ καθησύχασε τις επενδυτικές ανησυχίες για επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων από Ομοσπονδιακή Τράπεζα, επισημαίνοντας πως η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλή θέση για να «περιμένει και να δει» τις επιπτώσεις της ανοδικής πορείας των τιμών του πετρελαίου από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό και την οικονομία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής λειτουργούν ανάλογα με τη ζήτηση και δεν έχουν «ουσιαστικές επιπτώσεις» βραχυπρόθεσμα στη διάρκεια της κρίσης στην προσφορά πετρελαίου.

«Οι ενεργειακές κρίσεις τείνουν να έρχονται και να παρέρχονται αρκετά γρήγορα. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις», πρόσθεσε ο Τζερόμ Πάουελ.

Σημειώνεται πως η αμερικανική αγορά θα είναι παραμείνει κλειστή την Παρασκευή, λόγω του Πάσχα των Καθολικών, ωστόσο η έκθεση για την απασχόληση του Μαρτίου θα δημοσιευτεί κανονικά.