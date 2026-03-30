Λευκός Οίκος: Το Ιράν έχει αποδεχθεί ορισμένα αιτήματα - Ο Τραμπ θέλει συμφωνία πριν τις 6 Απριλίου

Ο Τραμπ σκέφτεται να καλέσει τις αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Oι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται και καταγράφουν πρόοδο, επέμεινε ο Λευκός Οίκος προσθέτοντας πως αυτά που η Τεχεράνη λέει δημοσίως διαφέρουν από αυτά που λέει σε Αμερικανούς αξιωματούχους ιδιωτικά.

«Παρά όλες τις δημόσιες δηλώσεις που ακούτε από το καθεστώς και τις ψευδείς αναφορές, οι συνομιλίες συνεχίζονται και πηγαίνουν καλά. Αυτό που λέγεται δημόσια είναι, φυσικά, πολύ διαφορετικό από αυτό που μας επικοινωνείται σε ιδιωτικό επίπεδο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Λευκό Οίκο, το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία των Αμερικανών κατά τις ιδιωτικές συνομιλίες, προσθέτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επιτευχθεί μια συμφωνία πριν από τη διορία της 6ης Απριλίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ενδιαφερόταν να καλέσει τις αραβικές χώρες να πληρώσουν το κόστος του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με την Κάρολαϊν Λέβιτ, που συμπλήρωσε ότι ο ίδιος θα έχει περισσότερα να πει για το ζήτημα αυτό.

Ερωτώμενη, εάν αραβικές χώρες θα μπορούσαν να παρέμβουν και να βοηθήσουν να καλυφθεί το κόστος του πολέμου, απάντησε ότι δεν θα προκαταλάβει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, όμως αυτή ήταν μια ιδέα που είχε εκείνος.

«Νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τις καλέσει να κάνουν», είπε. «Είναι μια ιδέα που ξέρω ότι έχει (ο Τραμπ) και κάτι για το οποίο πιστεύω θα ακούσετε περισσότερα από τον ίδιο», πρόσθεσε.

Αισιόδοξος δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την αισιοδοξία του σήμερα για τη δυνατότητα να μπορέσει να εργαστεί με στοιχεία στους κόλπους της ιρανικής κυβέρνησης, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον έλαβε ορισμένα θετικά μηνύματα σε ιδιωτικό επίπεδο.

Υπάρχουν «ρωγμές» μεταξύ της ιρανικής ιεραρχίας και οι ΗΠΑ πιστεύουν πως προσωπικότητες που έχουν «τη δύναμη να ενεργήσουν» θα πάρουν τον έλεγχο, εξήγησε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Good Morning America, στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Πιστεύουμε πως αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών. «Υπάρχουν ξεκάθαρα άνθρωποι που μας μιλούν με έναν τρόπο με τον οποίο τα άτομα που προηγουμένως ήταν υπεύθυνα στο Ιράν δεν μας μιλούσαν, για πράγματα που είναι έτοιμοι να κάνουν».

Σε μια άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Al Jazeera, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχουν «μηνύματα και βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες απευθείας συζητήσεις ανάμεσα σε ορισμένους από τους κόλπους του Ιράν και τις ΗΠΑ». Η επικοινωνία γίνεται «κυρίως μέσω τρίτων, όμως υπάρχουν κάποιες συζητήσεις», τόνισε.