«Wait and see» από Πάουελ (Fed) για πετρέλαιο και Μ. Ανατολή: «Άγνωστες οι επιπτώσεις»

Μήνυμα πως η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε καλή θέση για να «περιμένει και να δει» τις επιπτώσεις της ανοδικής πορείας των τιμών του πετρελαίου από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό και την οικονομία των ΗΠΑ εξέφρασε ο πρόεδρος της Fed, Tζερόμ Πάουελ. Ο επικεφαλής της Fed επανέλαβε τις παρατηρήσεις που έκανε για τη γεωπολιτική κρίση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο τέλος της διήμερης συνεδρίασης της Fed για τη νομισματική πολιτική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής λειτουργούν ανάλογα με τη ζήτηση και δεν έχουν «ουσιαστικές επιπτώσεις» βραχυπρόθεσμα στη διάρκεια της κρίσης στην προσφορά πετρελαίου. «Οι ενεργειακές κρίσεις τείνουν να έρχονται και να παρέρχονται αρκετά γρήγορα. Η νομισματική πολιτική λειτουργεί με μεγάλες και μεταβλητές καθυστερήσεις» υπογράμμισε σε συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. «Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι η αύξηση των επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού που πυροδοτείται από την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου θα αντικατοπτριστεί μόνο όταν τελειώσει η πετρελαϊκή κρίση, οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την οικονομία. Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν ευρέως, ενώ εξέφρασε μεγάλη αβεβαιότητα για τον αντίκτυπο του ράλι των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στον πληθωρισμό των ΗΠΑ και την οικονομία.

Το dot plot έδειξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατηρούσαν τις προβλέψεις τους για τουλάχιστον μία μείωση των επιτοκίων φέτος «Αυτό που πραγματικά θέλω να τονίσω είναι ότι κανείς δεν ξέρει. Η οικονομική επίδραση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, θα μπορούσε να είναι μικρότερη, θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερη ή πολύ μεγαλύτερη. Απλώς δεν ξέρουμε», είχε αναφέρει στη Συνέντευξη Τύπου.