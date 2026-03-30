Πετρέλαιο: Στον καλύτερο μήνα στην ιστορία του το Brent - Τριψήφιο από το 2022 το WTI

Προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο στα χρονικά του βαδίζει το Brent, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα του, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να καταστρέψει τις πετρελαιοπηγές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα futures του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Μαΐου ενισχύθηκαν 0,19% στα 112,78 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent μετρά κέρδη 55% τον Μάρτιο, που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για συμβόλαιο που κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί από τότε που ξεκίνησε να καταγράφεται, το 1988.

Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό ρεκόρ ήταν το άλμα 46% τον Σεπτέμβριο του 1990 κατά τη διάρκεια του πρώτου Πολέμου του Κόλπου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate παράδοσης Μαΐου κέρδισαν 3,25%, στα 102,88 δολάρια. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο έχει επίσης ισχυροποιηθεί 53% τον Μάρτιο και βρίσκεται σε τροχιά για τον καλύτερο μήνα από τον Μάιο του 2020. Η Δευτέρα σηματοδότησε επίσης το πρώτο «κλείδωμα» του WTI πάνω από τα 100 δολάρια από τον Ιούλιο του 2022.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τις πετρελαιοπηγές, τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και το νησί Καργκ, εκτός εάν η Τεχεράνη ανοίξει ξανά το Στενά του Ορμούζ, ενώ οι επιθέσεις εξαπλώνονται σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις ενεργειακές υποδομές με αποτέλεσμα το ράλι των τιμών του «μαύρου χρυσού».

Οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πυραύλους στο Ισραήλ, στην πρώτη άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στοχοθετώντας ευαίσθητους στρατιωτικούς στόχους του Τελ Αβίβ, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις της Τεχεράνης και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η επίθεση σηματοδοτεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Μάικλ Χάι, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων στην Societe Generale, επεσήμανε ότι η πιθανότητα περαιτέρω διαταραχών μέσω του στενού Μπαμπ-ελ-Μαντέμπ, ενός βασικού ναυτιλιακού καναλιού που συνδέει τον Κόλπο του Άντεν με την Ερυθρά Θάλασσα, θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές ακόμη υψηλότερα. «Μιλάμε για 4 έως 5 εκατ. βαρέλια την ημέρα που διέρχονται από εκεί», υπογράμμισε στο CNBC.

«Μεταβαίνοντας στον Απρίλιο τώρα, θα δούμε πολλές προσαρμογές να συμβαίνουν, αλλά αν έχουμε άλλα 4 εκατ. βαρέλια που εξάγονται από την Ερυθρά Θάλασσα, επιπλέον αυτών που ήδη έχουμε, τότε η τιμή του πετρελαίου σε αυτό το σκέλος θα είναι πολύ, πολύ υψηλότερη», πρόσθεσε. Σε report τους, οι αναλυτές της Societe Generale ανέφεραν ότι η παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές έως και 150 δολάρια ανά βαρέλι τον Απρίλιο.

Ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, προειδοποίησε ότι ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να εμβαθύνει το sell off της χρηματιστηριακής αγοράς και να αυξήσει τους κινδύνους ύφεσης, με την αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μεγαλύτερης εμπλοκής των ΗΠΑ, να διατηρεί την αστάθεια στα ύψη μέχρι να ομαλοποιηθούν οι ροές πετρελαίου.

«Η ταχύτητα και το μέγεθος της συμμετοχής των ΗΠΑ υπογραμμίζουν πόσο γρήγορα οι αγορές ενέργειας ανατιμολογούν τον γεωπολιτικό κίνδυνο, αμφισβητώντας προηγούμενες προσπάθειες για να διατηρηθούν σταθερές τόσο οι αγορές πετρελαίου όσο και οι αγορές ομολόγων, ενισχύοντας τον κίνδυνο διαρκούς αναστάτωσης στα Στενά του Ορμούζ», υπογράμμισε.

Ο Ντέιβιντ Ρος, στρατηγικός αναλυτής της Quantum Strategy, εξήγησε ότι οι αγορές προεξοφλούν ολοένα και περισσότερο μια πιο επιθετική αντίδραση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας «χερσαίων επιθέσεων» και μιας κίνησης κατάληψης του βασικού κόμβου εξαγωγών του Ιράν στο νησί Καργκ, μέσω του οποίου ρέει περίπου το 90% του πετρελαίου της χώρας.