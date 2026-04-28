Ελεγκτικό «σαφάρι» για φοροδιαφυγή και απάτες - Στο μικροσκόπιο οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ χιλιάδες εταιρείες που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ ενώ είχαν οικονομική δραστηριότητα.

Στο «μάτι» του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η ΑΑΔΕ αξιοποιώντας τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA «τρέχει» διασταυρώσεις για να εντοπίσει περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι, παρά την ύπαρξη οικονομικής δραστηριότητας, έχουν δηλώσει μηδενικό ΦΠΑ.

Το 2025 από τους «έξυπνους» ελέγχους της ΑΑΔΕ, εντοπίστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές και είχαν κανονικά οικονομική δραστηριότητα.

Οι υποθέσεις αυτές ήρθαν στο φως μέσα από τις διασταυρώσεις που διενεργούνται μέσω της πλατφόρμας myDATA, η οποία επιτρέπει την ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για το 2024, εντοπίστηκαν 824 επιχειρήσεις που υπέβαλαν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι όφειλαν να δηλώσουν φορολογητέα ποσά. Μετά από παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, 103 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν, υποβάλλοντας συνολικά 534 τροποποιητικές δηλώσεις. Οι πρόσθετες φορολογητέες εκροές που δηλώθηκαν ανήλθαν σε 9,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αξιοποιώντας δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις που είχαν καταθέσει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο του 2023, παρά την ύπαρξη δραστηριότητας. Από αυτές, 251 προχώρησαν σε συμμόρφωση, δηλώνοντας επιπλέον φορολογητέες εκροές ύψους 17,5 εκατ. ευρώ.

«Κλειδωμένες» δηλώσεις

Πλέον, οι δηλώσεις ΦΠΑ θεωρούνται «κλειδωμένες» ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς δεν επιτρέπονται αποκλίσεις και λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω της πλατφόρμας myDATA.

Εξαφανισμένοι έμποροι

Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν το προηγούμενο έτος 159 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 155 υποθέσεων. Το ποσοστό παραβατικότητας ανήλθε στο 81,1%, έναντι στόχου 70%. Από τις έρευνες προέκυψαν 129 περιπτώσεις εξαφανισμένων εμπόρων που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση των κοινοτικών ΑΦΜ τους. Τα διαφυγόντα έσοδα από τις συγκεκριμένες υποθέσεις εκτιμώνται σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές ΦΠΑ

Στο πεδίο των επιστροφών ΦΠΑ, ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% των επιστροφών θα διεκπεραιώνεται άμεσα και ψηφιακά. Το 2025, το ποσοστό των αιτημάτων που ολοκληρώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθε στο 97,83%, έναντι 97,9% το 2024, υπερκαλύπτοντας τον στόχο. Συνολικά, διεκπεραιώθηκαν 53.043 αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ, εκ των οποίων 46.535 μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, ενώ 49.184 αιτήματα ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, έναντι 48.540 το προηγούμενο έτος.