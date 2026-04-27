Ψηφιακό δελτίο αποστολής: QR code σε κάθε φορτίο - Τι αλλάζει από Πρωτομαγιά

Πιέσεις για παράταση από την αγορά λόγω πολυπλοκότητας και τεχνικών εκκρεμοτήτων. Ποια στοιχεία διαβιβάζοντας στα myDATA. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες.

Σε νέα εποχή εισέρχεται από την 1η Μαΐου 2026 η διακίνηση αγαθών, με την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης του ψηφιακού δελτίου αποστολής και της καταγραφής όλων των σταδίων διακίνησης, από την αποθήκη του εκδότη έως την παράδοση στον τελικό παραλήπτη, μέσω της πλατφόρμας myDATA. Το μέτρο καθιστά υποχρεωτική τη συνοδεία κάθε φορτίου από μοναδικό QR code. Ωστόσο, φορείς της αγοράς (επιμελητήρια, λογιστές) ζητούν παράταση εφαρμογής της δεύτερης φάσης, επισημαίνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο προσαρμογής στο νέο σύστημα.

Με το ψηφιακό δελτίο αποστολής η ΑΑΔΕ έχει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της διακίνησης αγαθών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την έκδοση έως την τελική παράδοση, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στον εντοπισμό εικονικών συναλλαγών. Το QR code λειτουργεί ως ψηφιακό διαβατήριο του φορτίου, ενώ κάθε στάδιο, από την αποθήκη έως τον παραλήπτη, καταγράφεται αναλυτικά.

Το νέο σύστημα φέρνει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Η παρακολούθηση γίνεται σε πραγματικό χρόνο, με άμεση ενημέρωση για την πορεία των αγαθών (σε μεταφορά, παραδοθέντα, ολοκληρωμένα ή απορριφθέντα), ενώ περιορίζονται τα λάθη μέσω της πλήρους ψηφιακής καταγραφής των μεταφορτώσεων. Παράλληλα, οι διαδικασίες ελέγχου απλοποιούνται, καθώς αρκεί ένα σκανάρισμα για την επιβεβαίωση των στοιχείων.

Με το νέο μέτρο παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων σε ένα ενιαίο QR code, διευκολύνοντας τη διαχείριση μαζικών αποστολών, αλλά και η πρόβλεψη έκδοσης δελτίου από τον παραλήπτη σε ειδικές περιπτώσεις.

Το νέο σύστημα αφορά ουσιαστικά το σύνολο της αγοράς, από χονδρεμπόριο και λιανική με αποθέματα, έως e-shops, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εταιρείες logistics και μεταφορικές. Κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην αποστολή, μεταφορά, αποθήκευση ή παραλαβή αγαθών εντάσσεται στο νέο πλαίσιο. Εξαιρέσεις προβλέπονται για δραστηριότητες που δεν διακινούν εμπορεύματα, όπως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και για πολύ μικρές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις ή ειδικές κατηγορίες, όπως αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Το νέο σύστημα συνοδεύεται από πρόστιμα. Η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής επιφέρει πρόστιμα 5.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 10.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά.

Φορείς της αγοράς, λογιστές και επιμελητήρια ζητούν παράταση εφαρμογής της δεύτερης φάσης, επισημαίνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί πλήρεις και σαφείς οδηγίες για κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση αποκλίσεων, η αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων (π.χ. απώλεια σύνδεσης ή μη σάρωση QR code) και η ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών από τις επιχειρήσεις.