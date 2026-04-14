Εκκαθαριστικά: Ένας στους τέσσερις πληρώνει επιπλέον φόρο 1.160 ευρώ

Ενας στους τρεις παίρνει επιστροφή 280 ευρώ. Τι αποκαλύπτουν τα πρώτα 1 εκατομμύριο εκκαθαριστικά του 2026. Μειώνονται οι μηδενικές δηλώσεις. Μόλις ένα στα δέκα Ε3 έχει υποβληθεί από επαγγελματίες.

Τα πρώτα στοιχεία από πάνω από 1 εκατομμύριο εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις Ε1 αλλάζουν εικόνα σε σχέση με πέρυσι: Οι μηδενικές υποχωρούν δραματικά, οι επιστροφές αφορούν περισσότερους αλλά με χαμηλότερο ποσό, ενώ 1 στους 4 φορολογούμενους βλέπει πρόσθετο φόρο κοντά στα 1.160 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι επαγγελματίες προς το παρόν απέχουν από τις υποβολές καθώς για αυτούς, σε αντίθεση με μισθωτούς και συνταξιούχους, δεν προσυμπλήρωσε προς υποβολή το Ε1 η ΑΑΔΕ.

Την ίδια εποχή πέρυσι (σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη υποβολής των δηλώσεων) το 50% των δηλώσεων έδειχνε μηδενικό φόρο. Φέτος οι μηδενικές δηλώσεις έχουν πέσει κάτω από 40%.

Από τις πάνω από 1 εκατομμύριο εκκαθαρισμένες δηλώσεις, η εικόνα είναι:

το 26% βγαίνουν χρεωστικές με μέσο πρόσθετο φόρο της 1.160 ευρώ. Δηλαδή 1 στους 4 καλείται να πληρώσει (εφάπαξ ή σε δόσεις από τον Ιούλιο και μετά) ένα ποσό που ισοδυναμεί με σχεδόν έναν μέσο μισθό. Ενώ όσο οι υποβολές συνεχίζονται και προστίθενται νέες δηλώσεις, η τάση δείχνει αυξητική.

το 35% βγαίνουν πιστωτικές με μέση επιστροφή 280 ευρώ. Δηλαδή 1 στους 3 παίρνει πίσω χρήματα, αλλά πολύ λιγότερο από πέρυσι, όταν τέτοια εποχή η μέση επιστροφή άγγιζε τα 339 ευρώ.

39% βγαίνουν μηδενικές, δηλαδή 4 στους 10 δεν πληρώνουν ούτε εισπράττουν τίποτα.

Η ψαλίδα ανάμεσα στο μέσο χρεωστικό (1.160 ευρώ) και τη μέση επιστροφή (280ευρώ) είναι αποκαλυπτική: για κάθε ευρώ που επιστρέφει το δημόσιο σε 1 στους 3 φορολογούμενους, εισπράττει 4,1 ευρώ επιπλέον φόρους από 1 στους 4 που λαμβάνει χρεωστικό. Η αναλογία αναμένεται πάντως να μεταβληθεί καθώς, συνήθως, όσοι υπολογίζουν ότι έχουν επιστροφή επισπεύδουν την υποβολή, ενώ όσοι ξέρουν ότι θα πληρώσουν πολλά το αναβάλλουν.

Επιστροφές φόρων: Γρήγορα για τους «καθαρούς», πιο αργά για τους υπόλοιπους

Στο μέτωπο των επιστροφών, περίπου 65% των δικαιούχων έχει ήδη λάβει άμεση πίστωση μέσω Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς αναμονή και γραφειοκρατία, εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την εκκαθάριση. Πρόκειται κυρίως για φορολογούμενους χωρίς εκκρεμείς οφειλές προς το Δημόσιο. Το υπόλοιπο 35% που βαρύνεται με χρέη, αναμένει συμψηφισμούς, ελέγχους ή χειροκίνητη διαδικασία από τη ΔΟΥ, μια διαδικασία που μπορεί να εκτείνεται έως τον Αύγουστο. Για αυτούς, η επιστροφή υπάρχει, αλλά η διαδρομή είναι μακρύτερη.

Επαγγελματίες: Μόλις 1 στα 10 Ε3 έχει υποβληθεί

Από την άλλη, θολή παραμένει η εικόνα από την υποβολή Ε3 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί μόλις σχεδόν 1 στα 10. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή εικόνα αντανακλά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους. Όταν ενσωματωθούν μαζικά οι δηλώσεις με Ε3, η αναλογία χρεωστικών είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω. Λόγω και του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών τους, τα χρεωστικά εκκαθαριστικά των επαγγελματιών είναι συνήθως πλέον υψηλότερα από αυτά των μισθωτών, οπότε ο μέσος πρόσθετος φόρος στο τελικό σύνολο αναμένεται να κινηθεί ανοδικά.

Αυτό οφείλεται τόσο στην άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων, όσο και στην αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους επαγγελματίες το 2025 -καθώς οι φοροελαφρύνσεις που επιφέρει η νέα φορολογική κλίμακα ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2026 και μετά. Από την άλλη, η σημερινή εικόνα εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει κυρίως τους πιο «ενεργούς» φορολογούμενους. Οι αυτόματες υποβολές για σχεδόν 1,5 εκατομμύριο μισθωτούς και συνταξιούχους θα γίνουν μαζικά στις 16 Απριλίου και αναμένεται να αλλάξουν ξανά την συνολική εικόνα.

Αν και η πλήρης εικόνα των φόρων εισοδήματος του 2026 θα αποκαλυφθεί τον Μάιο και Ιούνιο (όταν ολοκληρωθεί η μαζική υποβολή των Ε3 από επαγγελματίες και επιχειρηματίες) τα πρώτα 1 εκατομμύριο εκκαθαριστικά αποκαλύπτουν μια σαφή κατεύθυνση: Λιγότεροι φορολογούμενοι μένουν στο μηδέν, οι επιστροφές αφορούν χαμηλότερο μέσο ποσό, ενώ το ένα τέταρτο των φορολογουμένων (που όμως θα αυξάνεται) έρχεται αντιμέτωπο με πρόσθετο φόρο που -σήμερα- υπερβαίνει ήδη τα 1.150 ευρώ, κατά μέσο όρο.