Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση έως 15 Μαΐου για την έκπτωση φόρου 4%

Παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2025, με δικαίωμα έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, σημειώνει το ΥΠΕΘΟΟ σε ανακοίνωσή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου (ή έως 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως 31/7/2026.

Οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1062/2026). Στην ψηφιακή εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1 – Ε2 – Ε3», έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και νέες λειτουργικότητες, με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.