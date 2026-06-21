Ιράν: Ο Λίβανος βασικό θέμα των συνομιλιών - Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν ξεκινούν στην Ελβετία προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με φόντο τα Στενά του Ορμούζ.

Τελευταία ενημέρωση 13:11

Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά της να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ το απόγευμα στην Ελβετία. «Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτώς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε την βόμβα», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας.

«Ωστόσο, δεν θα απαρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό» πρόσθεσε. Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, εγγυάται αυτό το δικαίωμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Παράλληλα και η κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο θα είνα «βασικό» θέμα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης.

Το ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.

Οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης στην ελβετική επικράτεια, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί.

Το «μνημόνιο κατανόησης» που υπογράφτηκε την Τετάρτη από τα μέρη προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία, με κεντρικό ζήτημα το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. «Προπαρασκευαστικές» συνομιλίες άρχισαν ανάμεσα σε διπλωμάτες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Το ιρανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε πως διεξήχθησαν «τεχνικές» συζητήσεις ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς, παρόντων αντιπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, κρατών που μεσολαβούν.

Η συμφωνία «σε κίνδυνο»

Ωστόσο ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ προειδοποίησε χθες τις ΗΠΑ ότι η συμφωνία θα τεθεί «σε κίνδυνο» αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες του, αναφερόμενος στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά συνεχίζονται. Η συμφωνία προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα θέατρα μαχών ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου -- η Τεχεράνη επέμεινε σε αυτό.

Σε αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στον Λίβανο, η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε χθες το «κλείσιμο» του στενού του Ορμούζ. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν πως θα ληφθούν και «άλλα μέτρα» αν είναι απαραίτητο για να «πειθαναγκαστεί ο εχθρός να τηρήσει τις υποχρεώσεις» που αναλήφθηκαν με το μνημόνιο κατανόησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, απείλησε ότι θα επιβληθούν από την Ουάσιγκτον «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. «Δεν θα υπάρξουν διόδια στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της περιόδου κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρξουν διόδια αφού εκπνεύσει, εκτός αν επιβληθούν από τις ΗΠΑ, αν δεν εξευρεθεί συμφωνία, για τις υπηρεσίες που παρέχουν ως φύλακες άγγελοι των χωρών της Μέσης Ανατολής, για να αποζημιωθούν για παρελθόντα, τρέχοντα και μελλοντικά κόστη», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.