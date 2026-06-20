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Τραμπ: Δεν θα υπάρξουν διόδια στο Ορμούζ, εκτός αν είναι υπέρ των ΗΠΑ»

Newsroom
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Τραμπ: «Δεν θα υπάρξουν διόδια στο Ορμούζ, εκτός αν είναι υπέρ των ΗΠΑ»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε απόψε ότι θα επιβάλει «αμερικανικά διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της Κατάπαυσης του Πυρός (σ.σ. με το Ιράν) και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ. «Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των ΗΠΑ, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί, για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
ΗΠΑ
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