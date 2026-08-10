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Λιβύη: Εκρήξεις σε δεξαμενή καυσίμων στο διυλιστήριο της Ζάουιγια

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Λιβύη: Εκρήξεις σε δεξαμενή καυσίμων στο διυλιστήριο της Ζάουιγια
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Επικαλούμενο πληροφορίες από δύο πηγές, το Reuters αναφέρει ότι εξερράγη δεξαμενή καυσίμων, συμπληρώνοντας πως τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο διυλιστήριο της Ζάουιγια, στο βορειοδυτικό άκρο της Λιβύης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Επικαλούμενο πληροφορίες από δύο πηγές, το Reuters αναφέρει ότι εξερράγη δεξαμενή καυσίμων, συμπληρώνοντας πως τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Το Σάββατο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε πλήξει δεξαμενή στο ίδιο διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή καυσίμων, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.

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tags:
Λιβύη
Διυλιστήρια
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