Τραμπ για ένοπλη επίθεση στον Λευκό Οίκο: «Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν»

Το σμόκιν του Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν ακόμα φρεσκοσιδερωμένο όταν ανέβηκε στο βήμα του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ, λιγότερο από μία ώρα μετά την τελευταία απόπειρα κατά της ζωής του. «Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

Πολλοί από τους δημοσιογράφους φορούσαν επίσης επίσημα ενδύματα καθώς ήταν παρόντες στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο τερματίστηκε ξαφνικά όταν ένας άνδρας πέρασε από την πρώτη γραμμή της ασφάλειας και προσπάθησε να εισέλθει στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η δεξίωση φέροντας πολλά όπλα.

Οι πράκτορες της Secret Service έσπευσαν να απομακρύνουν από τον χώρο τον Αμερικανό πρόεδρο, τη σύζυγό του Μελάνια καθώς και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Όταν δεν έχεις επιρροή», πρόσθεσε ο Τραμπ, «σε αφήνουν ήσυχο».

Αυτές οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δείχνουν για μία ακόμη φορά την τάση του να παρουσιάζει τα γεγονότα με τον δικό του τρόπο, προβάλλοντας τον εαυτό του ως ατρόμητο ήρωα, ενώ παράλληλα δεν χάνει την ευκαιρία να προωθήσει τις προτεραιότητές του, επισημαίνει το Reuters.

Αυτή τη φορά, μεταξύ των προτεραιοτήτων του Τραμπ είναι η αμφιλεγόμενη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζει στον Λευκό Οίκο και η οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα είναι πιο ασφαλής από το ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν το δείπνο. Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει το 1981 η απόπειρα δολοφονίας του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς έγραψε χθες, Κυριακή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το υπουργείο του θα ζητήσει από τον δικαστή να απορρίψει την προσφυγή εξαιτίας της οποίας καθυστερεί η κατασκευή της αίθουσας χορού.

Από την πλευρά του ο Τιμ Σίχι, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Μοντάνα, και ο Ράντι Φάιν, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα έγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σκοπεύουν να προωθήσουν σχέδιο νόμου τις επόμενες ημέρες προκειμένου να δώσουν στον Τραμπ την άδεια να κατασκευάσει την αίθουσα χορού.

«Χρειαζόμαστε την αίθουσα χορού. Γι’ αυτό τον λόγο η Secret Service, γι’ αυτό τον λόγο ο στρατός τη ζητούν», σχολίασε ο Τραμπ το Σάββατο το βράδυ χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει στοιχεία που στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

«Ο κίνδυνος μετατρέπεται σε πολιτικό πλεονέκτημα»

Ο Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό της μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, διαθέτει εμπειρία από τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν περιστατικά όπως αυτό του Σαββάτου.

Ένοπλος τραυμάτισε τον Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια τον Ιούλιο του 2024. Δεύτερη απόπειρα κατά της ζωής του έγινε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν ένας άνδρας με τουφέκι είχε κρυφτεί έξω από το γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα προτού συλληφθεί.

«Κανείς δεν μπορεί να μετατρέψει τον κίνδυνο σε πολιτικό πλεονέκτημα καλύτερα από αυτόν τον πρόεδρο», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Στο δείπνο του Σαββάτου ο Τραμπ ετοιμαζόταν να ασκήσει έντονη κριτική στους δημοσιογράφους στην ομιλία του, όπως επεσήμανε ο ίδιος αργότερα. Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά επικρίνει τους δημοσιογράφους ότι μεταδίδουν «ψεύτικες ειδήσεις» και τους έχει χαρακτηρίσει «εχθρό του λαού», ήταν έτοιμος να τους αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο.

«Ήμουν έτοιμος να τους τα χώσω πραγματικά», τόνισε μιλώντας στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Λευκό Οίκο.

«Έχω κάνει πολλά»

Μετά την αιφνιδιαστική διακοπή του δείπνου, οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν πιο συμφιλιωτικές. «Με δεδομένα τα γεγονότα απόψε, ζητώ από όλους τους Αμερικανούς να δεσμευτούν εκ νέου με την καρδιά τους και να επιλύσουμε τις διαφορές μας ειρηνικά», σχολίασε.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ σύντομα έστρεψε την κουβέντα στο πρόσωπό του εκτιμώντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους προέδρους που έχουν γνωρίσει οι ΗΠΑ. Συνέκρινε μάλιστα τον εαυτό του με τον Αβραάμ Λίνκολν. Ο Ρεπουπλικάνος δήλωσε εξάλλου στους δημοσιογράφους ότι, αν δεν είχε επιβάλει υψηλούς νέους δασμούς στις εισαγωγές και αν δεν είχε επενδύσει τόσο πολύ στον στρατό, θα ήταν λιγότερο στόχος.

«Έχουμε αλλάξει αυτή τη χώρα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι χαρούμενοι με αυτό», σχολίασε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, κόστους 400 εκατ. δολαρίων, είναι απαραίτητη. Η εγκατάσταση, εξήγησε, θα περιλαμβάνει ένα νέο ασφαλές καταφύγιο, οροφή «ανθεκτική στα drones» και αλεξίσφαιρα τζάμια.

Καθώς σχεδιάζεται να έχει χωρητικότητα 650 καλεσμένους, θα είναι αρκετά μεγάλη για μια εκδήλωση όπως το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ επανέλαβε το επιχείρημα αυτό και την Κυριακή το πρωί γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «αυτό το γεγονός δεν θα είχε συμβεί ποτέ στη στρατιωτικού τύπου άκρως απόρρητη αίθουσα χορού που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο (…) Τίποτα δεν θα πρέπει να επηρεάσει την κατασκευή της».

Αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα η επίθεση να οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να αποσύρουν τα αιτήματά τους για πρόσθετη εποπτεία στις επιχειρήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης και να εγκρίνουν τη νέα χρηματοδότηση για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Συνέδεσε εξάλλου την απόπειρα δολοφονίας με αυτό που περιέγραψε ως επιτυχημένες αποστολές αποκεφαλισμού της ηγεσίας της Βενεζουέλας και του Ιράν. Η επίθεση του Σαββάτου, υπονόησε, αποτελεί απόδειξη των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ