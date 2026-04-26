Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλει στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που παρέθετε ο Τραμπ

Newsroom
Εξελίχθηκαν σκηνές χάους με πυροβολισμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε εσπευσμένα και μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο. Συνελήφθη ο δράστης που θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον της δικαιοσύνης. «Μοναχικό λύκο» και «παράφρονα» τον χαρακτήρισε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της Ουάσινγκτον, αφού ένας ύποπτος, οπλισμένος με καραμπίνα, επιχείρησε να παραβιάσει την ασφάλεια και συνελήφθη αφού πυροβόλησε αρκετές φορές.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.

Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ' αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης πυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος που συνελήφθη ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας». «Σήμερα, χρειαζόμαστε επίπεδα ασφάλειας που πιθανώς κανείς δεν έχει δει ξανά», πρόσθεσε. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο δράστης ονομάζεται Κόουλ Τόμας Άλεν με καταγωγή από την Καλιφόρνια.

Λίγο πριν απ' αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου θα οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα, ενώπιον της δικαιοσύνης, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε βάρος του θα απαγγελθούν δύο κατηγορίες: η πρώτη για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και η δεύτερη για την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, διευκρίνισε η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Τζανίν Πίρο.

Οι απόπειρες εναντίον του

Ο Τραμπ επέζησε από απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το 2024 κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τη δεύτερη θητεία του. Οι διάφορες αποτυχίες της Μυστικής Υπηρεσίας να διασφαλίσει τον χώρο οδήγησαν σε ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων.

Μια δεύτερη απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε μερικούς μήνες αργότερα στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα, αν και δεν έπεσαν πυροβολισμοί σε εκείνο το περιστατικό. Ο ύποπτος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη νωρίτερα φέτος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πολλαπλές απόπειρες κατά της ζωής του, ο Τραμπ είπε ότι οι δολοφόνοι στοχεύουν «τα πιο επιδραστικά άτομα».

Το Daily Beast είχε αναφέρει ότι ο Τραμπ σκόπευε να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στο δείπνο για να επιτεθεί σε μέσα ενημέρωσης που θεωρεί ότι αδίκησαν την κυβέρνησή του.

«Πάλεψα με νύχια και με δόντια για να μείνω» μετά την επίθεση, είπε ο Τραμπ. Ανέφερε ότι ήταν «έτοιμος να κατακεραυνώσει» τον Τύπο στην ομιλία του.

Το δείπνο ακυρώθηκε μετά το περιστατικό, αλλά αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι τόσο σκληρός όσο σκόπευα να είμαι απόψε» όταν η εκδήλωση επαναπρογραμματιστεί, είπε.

«Υπό το φως των αποψινών γεγονότων, ζητώ από όλους τους Αμερικανούς να δεσμευτούν εκ νέου στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από Axios, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: @AP

