Μητσοτάκης για την επίθεση στο γεύμα στον Λευκό Οίκο: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την επίθεση που σημειώθηκε χθες σε επίσημο δείπνο στο οποίο παρευρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μια ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ