Κοινωνία της Πληροφορίας: Εντός χρονοδιαγράμματος το 85% - 90% των έργων

Ο ρόλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ως κεντρικού κόμβου ανάπτυξης σχεδιασμού και υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης αναδείχθηκε με έμφαση σε συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών (22–25 Απριλίου), με το βλέμμα στραμμένο στην επιτάχυνση των έργων, την ποιότητα των παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού, πολιτοκεντρικού κράτους.

Στην πρόοδο υλοποίησης των έργων και στις αυστηρές προδιαγραφές που τη διέπουν αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη περισσότερα από 250 συμβασιοποιημένα έργα. Όπως ανέφερε, μέσω της πλατφόρμας Gov.gr παρέχονται πλέον πάνω από 2.500 ψηφιακές υπηρεσίες, καλύπτοντας την πλειονότητα των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ενιαία ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (CRM) ως «έργο-ομπρέλα», το οποίο θα αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων. Όπως υπογράμμισε, η 30ή Ιουνίου αποτελεί κομβικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δεν θα δοθούν παρατάσεις, γεγονός που εντείνει την πίεση για έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των έργων.

«Δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στην υλοποίηση και στην ποιότητα που έχει προκαθοριστεί», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι έργα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές δεν θα παραληφθούν ούτε θα πληρωθούν. Εκτίμησε ότι το 85%–90% των έργων θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ όσα δεν ολοκληρωθούν θα μεταφερθούν στον επόμενο προγραμματικό κύκλο.

Καθοριστική ήταν και η παρέμβαση του Δημήτρη Γιάντση, Γενικού Διευθυντή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο οποίος αποτύπωσε το εύρος και τη δυναμική των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, από το 2019 έως σήμερα έχουν προκηρυχθεί περισσότεροι από 390 δημόσιοι διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,9 δισ. ευρώ, ενώ έχουν συναφθεί πάνω από 600 συμβάσεις και έχουν εκταμιευθεί σχεδόν 3 δισ. ευρώ προς αναδόχους, πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο έργο CRM «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων», το οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό» για τη νέα εποχή της δημόσιας διοίκησης, καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει την ενιαία πύλη εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. «Θέλουμε να έχουμε μια ενοποιημένη εξυπηρέτηση για τον Έλληνα πολίτη και επιχειρηματία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια συνολική αλλαγή φιλοσοφίας στην αλληλεπίδραση κράτους και πολιτών και όχι απλώς μια ψηφιακή εφαρμογή».

Όπως επεσήμανε, η επιτυχία του εγχειρήματος συνδέεται άμεσα με τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την ολοκλήρωση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου και τη δυνατότητα ασφαλούς αξιοποίησης των δεδομένων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ο κ. Γιάντσης αναφέρθηκε και στο ΔΔΤ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, - έργο που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας - που αφορά την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των δικτυακών υποδομών του Δημοσίου. Όπως σημείωσε, το έργο αναμένεται να ενισχύσει τις ψηφιακές υπηρεσίες, να βελτιώσει το επίπεδο ασφάλειας στη διαχείριση δεδομένων και να συμβάλει στην πιο αποδοτική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Οι δράσεις δημοσιότητας του έργου υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Οι τοποθετήσεις των δύο στελεχών ανέδειξαν την Κοινωνία της Πληροφορίας ως τον βασικό μηχανισμό υλοποίησης της μετάβασης σε ένα «στρατηγικό κράτος», όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο απλοποίησης διαδικασιών, ενίσχυσης της διαφάνειας και βελτίωσης της εμπειρίας του πολίτη.

Οι συζητήσεις κατέδειξαν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή: η επόμενη φάση δεν αφορά μόνο τον σχεδιασμό, αλλά κυρίως την πειθαρχημένη υλοποίηση, τον συντονισμό και τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων, με την Κοινωνία της Πληροφορίας να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση.

Ο κομβικός ρόλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, ως πρότυπος οργανισμός σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει συμβάλλει καταλυτικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος για τη χώρα.

Από το 2019 έως σήμερα έχουν προκηρυχθεί πάνω από 380 διαγωνισμοί και έχουν συναφθεί πάνω από 600 συμβάσεις, με αναδόχους και δικαιούχους για την ψηφιακή αναβάθμιση της Ελλάδας.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της είναι, μέσα από κάθε πρωτοβουλία και δράση, να βελτιώνεται ουσιαστικά η καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, εκσυγχρονίζοντας τις ψηφιακές υποδομές του κράτους.