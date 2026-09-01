Wall Street: «Κακή» αρχή στον Σεπτέμβριο - Απώλειες άνω των 400 μονάδων για τον Dow

Tα νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου. Πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Με απώλειες «μπήκαν» στον Σεπτέμβριο οι δείκτες στη Wall Street με φόντο τα νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν που εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου, τις αυξημένες ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,79% ή 419,02 μονάδες στις 52.766 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,71% στις 7.631 μονάδες. Ακόμη χειρότερη ήταν η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο, όπου ο Nasdaq έχασε 1,03% στις 26.099 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ πως στοχοθέτησε στόχους των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή του Ορμούζ. Το αργό Brent ισχυροποιήθηκε 4,06%, στα 94,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε 5,2%, στα 90,22 δολάρια το βαρέλι.

Παράλληλα, στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παγκοσμίως πήραν και πάλι την ανιούσα, με εκείνη του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ να ανεβαίνει στο 4,788%, σε υψηλό 20 μηνών. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ιαπωνίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Αύγουστο του 1996, ενώ η απόδοση του γερμανικού ομολόγου αναφοράς ανήλθε σε υψηλό από το 2011.

Οι αποδόσεις αυξάνονται επενδυτές ανησυχούν ότι οι επίμονα υψηλότερες τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να ενισχύσουν τον πληθωρισμό. Επιπλέον, καταλύτης για τη νέα άνοδο ήταν και η ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, όπου επανέλαβε την δέσμευσή του να θέσει επιτέλους υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, ο οποίος ξεπερνά τον στόχο της κεντρικής τράπεζας εδώ και μία πενταετία. Σημειώνεται επίσης πως ο Σεπτέμβριος είναι ιστορικά ένας κακός μήνας για τις μετοχές.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ο αξιωματούχος της Fed, Mάικλ Μπαρ, δήλωσε πως θα υποστηρίξει μία αύξηση επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί σύντομα. Προστίθεται έτσι, στους αξιωματούχους που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται να δουν βελτίωση στο μέτωπο του πληθωρισμού, προκειμένου να συνεχίσουν να διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Στα μάκρο της ημέρας, οι κενές θέσεις εργασίας σημείωσαν μικρή άνοδο τον Ιούλιο, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση για εργατικό δυναμικό παραμένει σταθερή τους τελευταίους μήνες.

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 7,27 εκατ. έπειτα από την πτωτική αναθεώρηση για 7,18 εκατ. του Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 7,31 εκατ. θέσεις.