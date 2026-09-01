Dell: Αύξηση εσόδων 58% το β' τρίμηνο - Άλμα 10% για τη μετοχή

Για το γ' τρίμηνο, η Dell προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη 6,50 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 49 δισ. δολαρίων, υποδηλώνοντας αύξηση των εσόδων κατά περίπου 81% σε ετήσια βάση.

Άλμα 10% σημειώνει η μετοχή της Dell στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street αφότου ανακοίνωσε αποτελέσματα και προβλέψεις που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το β' τρίμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου ανήλθαν σε 7,04 δολάρια έναντι 4,92 δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 46,97 δισ. δολάρια σημειώνοντας αύξηση 58% ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 44,92 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 4,13 δισ. δολάρια έναντι 1,16 δισ. δολαρίων, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για το γ' τρίμηνο, η Dell προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη 6,50 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 49 δισ. δολαρίων, υποδηλώνοντας αύξηση των εσόδων κατά περίπου 81% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και πλέον αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη 25,50 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα 192 δισ. δολαρίων. Η προηγούμενη πρόβλεψη που είχε εκδώσει τον Μάιο, έκανε λόγο προσαρμοσμένα κέρδη 17,90 δολαρίων ανά μετοχή και έσοδα μεταξύ 165 και 169 δισ. δολαρίων.

Μέχρι και το κλείσιμο της Τρίτης, η μετοχή της Dell έχει ενισχυθεί κατά 236% το 2026 ξεπερνώντας την άνοδο του S&P 500, ενώ ο CEO Μάικλ Ντελ κατατάσσεται πλέον στην πέμπτη θέση των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Ο τομέας υποδομών της Dell, που εστιάζει στον εξοπλισμό κέντρων δεδομένων, εμφάνισε έσοδα 31,78 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 89%. Ειδικότερα, οι εξειδικευμένοι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης απέφεραν 16,40 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση στους παραδοσιακούς servers και στον εξοπλισμό δικτύωσης, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 122%, φτάνοντας τα 10,53 δισ. δολάρια. Τα έσοδα από τις λύσεις αποθήκευσης δεδομένων ανήλθαν στα 4,85 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 26%. Παράλληλα, ο κλάδος Client Solutions Group, ο οποίος πουλά υπολογιστές και αξεσουάρ σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, απέφερε έσοδα 15,03 δισ. δολαρίων. Τα έσοδα του συγκεκριμένου κλάδου αυξήθηκαν κατά 20%, αν και ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Dell εξασφάλισε συμβόλαιο ύψους 9,7 δισ. δολαρίων για την παροχή λογισμικού στον αμερικανικό στρατό, ενώ η Iren, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις υποδομές cloud με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για την αγορά εξοπλισμού της Dell, συμπεριλαμβανομένων servers που περιέχουν τσιπ της Nvidia.

Η Dell πλέον προβλέπει ότι οι πωλήσεις των διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσουν τα 74 δισ. δολάρια για ολόκληρο το οικονομικό έτος, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 200% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.