Ο Μακρόν στηρίζει τη λήψη νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην στήριξη προς την Ουκρανία, η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της», γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι «στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας» μετά την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία, ένα περιστατικό που οι γερμανικές αρχές απέδωσαν στη Μόσχα.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην στήριξη προς την Ουκρανία, η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της», γράφει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Επίσης η Γαλλία εκφράζει την «πλήρη αλληλεγγύη της στη Γερμανία», η οποία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι έστειλε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος γεμάτο εκρηκτικά στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

«Αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση», έγραψε επίσης ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ενώ η σκιά του Κρεμλίνου πλανάται πάνω από αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε σε μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση τόσο για τον γερμανικό στρατό όσο και για το ΝΑΤΟ.

Ανάμεσα στα αντίμετρα που αναφέρθηκαν σήμερα, το Βερολίνο θα προτείνει να περιληφθούν νέα πρόσωπα ρωσικής εθνικότητας στις λίστες ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ