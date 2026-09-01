Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι σε αεροπορικές: «Εξαιρετικά επικίνδυνος ο ρωσικός εναέριος χώρος»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι σε αεροπορικές: «Εξαιρετικά επικίνδυνος ο ρωσικός εναέριος χώρος»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Θα υπάρχουν ουκρανικά drones στον ρωσικό ουρανό όσο συνεχίζεται ο πόλεμος», είπε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε τις αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο, ο οποίος επί της ουσίας έχει κλείσει.

«Θα υπάρχουν ουκρανικά drones στον ρωσικό ουρανό όσο συνεχίζεται ο πόλεμος», είπε ο Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμά του.

«Σήμερα, προειδοποιούμε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο, όλους τους ασφαλιστές και εκείνους που εξυπηρετούν ακόμη τα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος» είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπαίνει στο στόχαστρο του Κιέβου η πολιτική αεροπορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αλλάζω Συσκευή: Δεύτερη ευκαιρία για 1.400 επιχειρήσεις και επιδότηση έως 10.000 ευρώ - Τι πρέπει να κάνουν

Νέοι Αγρότες - 50.000€: Πριμ διαδοχής ή πριμ παραίτησης;

Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 1 στους 4 κωδικούς με διψήφια πτώση τιμής - Μείωση 10% και άνω στα σχολικά

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider