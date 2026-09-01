Η ΕΕ συζητά νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - «Δεν θα εκφοβιστούμε από υβριδικές επιθέσεις»

Για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους, οι «27» συζητούν νέες κυρώσεις κατά περίπου 1.600 ρωσικών οντοτήτων και ατόμων.

Οι Ευρωπαίοι δεν θα εκφοβιστούν από το Κρεμλίνο, μετά τις υβριδικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το καλοκαίρι και αποδίδονται στη Ρωσία, αλλά αντιθέτως θα συνεχίσουν να βοηθούν την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αντιαεροπορική άμυνά της.

«Η Ρωσία επιτίθεται στην Ευρώπη με ένα κύμα υβριδικών επιθέσεων που έχουν αυξανόμενο άμεσο αντίκτυπο», είπε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας μετά την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας των χωρών της ΕΕ στην Ιρλανδία.

«Η Ρωσία επιδιώκει να μας εμποδίσει να βοηθήσουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θα τα καταφέρει», τόνισε.

Η αποφασιστικότητα αυτή ωστόσο προσκρούει στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι χώρες στην απόκτηση νέων αντιβαλλιστικών πυραύλων, κυρίως αμερικανικών Patriot, τους οποίους ζητά μετ’ επιτάσεως η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα.

«Σε ό,τι αφορά τους πυραύλους Patriot, όχι, δεν λάβαμε σήμερα συγκεκριμένες αποφάσεις, όμως υπήρξαν εκκλήσεις και συζητήσεις για το θέμα αυτό και θα συνεχιστούν», διαβεβαίωσε η Κάλας.

Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνόδου, η Κάλας είπε ότι «η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της για να κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ουκρανικό λαό, για να τον λυγίσει».

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο και τα περίχωρά του, στις μαζικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του στους εταίρους της χώρας του να την εφοδιάσουν με περισσότερα αντιβαλλιστικά μέσα.

Τη Δευτέρα η Μόσχα προειδοποίησε ότι ετοιμάζει «μαζικά πλήγματα» στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Εντείνει επίσης τις πιέσεις της στην Ευρώπη μέσω των λεγόμενων υβριδικών επιθέσεων, η επικινδυνότητα των οποίων ανησυχεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στις αρχές Αυγούστου, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κοντά σε πολλά ουκρανικά εμπορικά αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο αυτό θεωρείται σημαντικός κόμβος για τις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.

Η Γερμανία «έχει βρεθεί περισσότερο στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Το Βερολίνο χαρακτηρίζει «υβριδικές επιθέσεις» τις απόπειρες κατασκοπείας στο έδαφός του, οι οποίες αυξάνονται από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία και αποδίδονται στη Ρωσία.

Νέες κυρώσεις στη Ρωσία συζητά η ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πάντως μέχρι τώρα τηρούσαν πολύ χαμηλούς τόνους, έστω και αν το Βερολίνο προειδοποιούσε ότι «οι δράστες θα πληρώσουν» για αυτές τις υβριδικές επιθέσεις.

Ορισμένοι υπουργοί ωστόσο φαίνεται ότι αρχίζουν να χάνουν την υπομονή τους. «Κανείς δεν θέλει να προκαλέσει πόλεμο. Αλλά πρέπει (...) να δείξουμε τη δύναμή μας και όχι απλώς να παραπονιόμαστε ή να αρκούμαστε στα λόγια, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πιθανά μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Χαράσσουμε πολλές κόκκινες γραμμές και, μερικές φορές κάνουμε πίσω σε σχέση με αυτές τις κόκκινες γραμμές. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε σταθερά τη θέση μας», πρόσθεσε.

Για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους, οι «27» συζητούν νέες κυρώσεις κατά περίπου 1.600 ρωσικών οντοτήτων και ατόμων, με στόχο να φρενάρουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Ορισμένες υπηρεσίες πληροφοριών ανησυχούν επίσης για μια πιθανή επίθεση της Ρωσίας εναντίον μιας χώρας του NATO.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, μετέβη στα τέλη Αυγούστου στη Μόσχα για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς οι εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έδειχναν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να τεστάρει τις αντοχές της συμμαχίας.

Αύριο Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της ΕΕ θα συναντηθούν στο Γουίκλοου, κοντά στο Δουβλίνο, παρουσία των Βρετανών και Ουκρανών ομολόγων τους, Εντ Μίλιμπαντ και Αντρίι Σιμπίχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ