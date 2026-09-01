Μπαρ (Fed): «Θα στηρίξω μία αύξηση επιτοκίων εάν δεν αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός»

«Εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί, τότε πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά για την αύξηση των επιτοκίων», πρόσθεσε.

Έτοιμος να στηρίξει μία αύξηση επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει άμεσα δηλώνει ο αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Μάικλ Μπαρ. Παράλληλα προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος οι πληθωριστικές πιέσεις να εδραιωθούν καθώς οι τιμές παραμένουν πάνω από το στόχο για περισσότερο από 5 χρόνια.

«Εάν οι τάσεις στα στοιχεία μου δίνουν κάποια εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός μετριάζεται και κατευθύνεται προς το 2%, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουμε τη στάση της πολιτικής μας», δήλωσε ο Μπαρ.

«Ωστόσο, εάν ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακωθεί, τότε πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά για την αύξηση των επιτοκίων», πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι της Fed εξετάζουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω από την πρόσφατη άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, τον νέο γύρο δασμών και την αυξημένη ζήτηση που συνδέεται με την ανάπτυξη υποδομών για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και αρκετοί εξακολουθούν να εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει χωρίς να χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων, στη συνεδρίαση του Ιουλίου καταγράφηκαν ενδείξεις διχασμού. Τρεις πρόεδροι περιφερειακών τραπεζών της Fed (Κασκάρι - Μινεάπολις, Χάμακ - Κλίβελαντ και Λόγκαν - Ντάλας) τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων.

Με τις παραπάνω δηλώσεις του, ο Μπαρ προστίθεται στους αξιωματούχους της Fed που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται να δουν βελτίωση στο μέτωπο του πληθωρισμού, προκειμένου να συνεχίσουν να διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι αξιωματούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν θα δημοσιοποιηθεί η επόμενη έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI). Η επόμενη συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Φωτογραφία: @associatedpress