Τραμπ: «Εάν το Ιράν απαντήσει στην επίθεση των ΗΠΑ θα χτυπήσουμε σκληρότερα»

«Εάν το αποτυχημένο κράτος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα πληγεί ξανά», γράφει ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ πραγματοποιούν «δικαιολογημένη επίθεση» σε ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ ως αντίποινα για την απόπειρα του Ιράν να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά και για την εκτόξευση οκτώ πυραύλων κατά της αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως οποιαδήποτε ιρανική απάντηση θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα και σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή, πλήττουν ιρανικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα είναι μεγάλης κλίμακας και ισχυρά, και πραγματοποιούνται ως αντίποινα για την αποτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να τοποθετήσουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν περιέχουν νάρκες (έχουν απομακρυνθεί ή εξουδετερωθεί όλες!), καθώς και για την εκτόξευση από το Ιράν οκτώ πυραύλων εναντίον της στρατιωτικής μας βάσης στην Ιορδανία, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς όλοι.

Εάν το αποτυχημένο κράτος του Ιράν προβεί σε αντίποινα για αυτή την απολύτως δικαιολογημένη επίθεση, θα πληγεί ξανά, σε πολύ μεγαλύτερη και σφοδρότερη κλίμακα. Ωστόσο, αυτή δεν θα είναι η μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες. Εκείνη περιμένει στα παρασκήνια και, όταν ολοκληρωθεί, ελάχιστα θα έχουν απομείνει από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.