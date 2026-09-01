WiWo: Η Volkswagen εξετάζει το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων έως το 2034

Ένας εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει το περιεχόμενο των εγγράφων του εποπτικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Volkswagen σχεδιάζει να προτείνει τον τερματισμό της παραγωγής σε τέσσερα γερμανικά εργοστάσια μεταξύ 2031 και 2034, ανέφερε το γερμανικό επιχειρηματικό πρακτορείο WirtschaftsWoche.

Τα εργοστάσια του Έμντεν και του Τσβίκαου έχουν προγραμματιστεί να τερματίσουν την παραγωγή το 2031, ακολουθούμενα από το Ανόβερο το 2032 και τέλος το Νέκαρσουλμ το 2034, ανέφερε το γερμανικό επιχειρηματικό πρακτορείο WirtschaftsWoche, επικαλούμενο έγγραφο του εποπτικού συμβουλίου.

Το εποπτικό συμβούλιο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Παρασκευή, αναφέρει το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει το περιεχόμενο των εγγράφων του εποπτικού συμβουλίου.

Η γερμανική βιομηχανία πιέζει τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για αυστηρότερη πολιτική στην Κίνα, αναφέρει το Reuters. Οι ενώσεις του κλάδου υιοθετούν πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα. Το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με την Κίνα διευρύνεται στα 89,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το υπουργικό συμβούλιο του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εργάζεται για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών.

Η γερμανική βιομηχανία ασκεί αυξανόμενη πίεση στον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο Πεκίνο, με τις εταιρείες να ζητούν ισχυρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφουν ως αθέμιτο ανταγωνισμό από Κινέζους αντιπάλους.

Η αυξανόμενη αυτοπεποίθηση των εκπροσώπων των Γερμανών επιχειρήσεων σηματοδοτεί μια μετατόπιση σε μια χώρα που αντιστεκόταν εδώ και καιρό στα εμπορικά εμπόδια φοβούμενη τα κινεζικά αντίποινα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί το Βερολίνο θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της ευρύτερης εμπορικής στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κίνα, με τις συνομιλίες μεταξύ του μπλοκ και του Πεκίνου να έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αναφέρει το Reuters.

Μια έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές έλαβαν τρεις έως οκτώ φορές περισσότερη κρατική υποστήριξη από τους ανταγωνιστές του ΟΟΣΑ σε σχέση με τα έσοδα, με τις επιδοτήσεις να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των παγκόσμιων κερδών τους σε μερίδιο αγοράς.

Το εμπορικό έλλειμμα της Γερμανίας με τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο διευρύνθηκε κατά περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, στα 89,3 δισεκατομμύρια ευρώ καθώς οι εισαγωγές στην ευρωπαϊκή χώρα αυξήθηκαν κατά 8,8% και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 9,7%.

«Πρέπει να συζητήσουμε με την Κίνα τι συμβαίνει. Εάν επιβεβαιωθεί ότι αυτό οφείλεται σε επιδοτήσεις ή αθέμιτο ανταγωνισμό, τότε υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε ο Φόλκερ Τράιερ, επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου στο Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK).

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα πιεστική για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η οποία, έχοντας ξεπεραστεί από τοπικές μάρκες όπως η BYD, στην Κίνα, αντιμετωπίζουν τώρα αυξανόμενο ανταγωνισμό από Κινέζους ανταγωνιστές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο συνασπισμός του Φρίντριχ Μερτς έχει οξύνει τη γλώσσα του απέναντι στην Κίνα, αλλά τα μηνύματά του παραμένουν ανάμεικτα, συνδυάζοντας τις εκκλήσεις για μείωση των οικονομικών εξαρτήσεων με την επιμονή ότι η χώρα παραμένει ένας σημαντικός οικονομικός εταίρος.

Μετά από σημάδια διχασμού επί του θέματος εντός του συνασπισμού του, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο να επεξεργαστεί προτάσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.

«Σημειώνουμε ότι και η γερμανική βιομηχανία έχει προφανώς αλλάξει γνώμη σχετικά με αυτές τις παγκόσμιες ανισορροπίες», δήλωσε ο Καγκελάριος, επισημαίνοντας ενώσεις όπως η VDA που εκπροσωπεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες, η οποία επανεξετάζει την προηγούμενη αντίθεσή της στα προστατευτικά μέτρα.

Ο Christian Bruch, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Energy, δήλωσε τον Ιούνιο ότι η αντιμετώπιση των κινεζικών εισαγωγών ως ευρωπαϊκών προϊόντων «δεν είναι αποδεκτή», προσθέτοντας ότι πρέπει να θεσπιστούν κανονισμοί και να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ποσοστώσεις περιεχομένου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ, δήλωσε στους επενδυτές σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ότι η Ευρώπη χρειάζεται να δημιουργήσει «ίσους όρους ανταγωνισμού», αντιμετωπίζοντας την έλλειψη δασμών στα plug-in υβριδικά οχήματα από την Κίνα και ζητώντας κανόνες «Made in Europe» που θα αποσκοπούν στην αύξηση του μεριδίου των ευρωπαϊκών κατασκευασμένων εξαρτημάτων στα οχήματα.

Αφού τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ερμήνευσαν τα λόγια του Όλιβερ Μπλουμ ως έκκληση για προστατευτισμό, η εταιρεία υποχώρησε από τα σχόλιά του, καταδεικνύοντας την ευαίσθητη ισορροπία για τις αυτοκινητοβιομηχανίες που ανησυχούν για την απώλεια μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη, ενώ είναι επιφυλακτικές για οποιαδήποτε εμπορική σύγκρουση με την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η Volkswagen εξακολουθεί να κατέχει μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, αλλά οι νέοι ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος. BYD της Κίνας, Chery και Leapmotor, πούλησε τρεις έως έξι φορές περισσότερα οχήματα τον Ιούνιο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, και οι πωλήσεις στη SAIC και Geely, αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50% και περισσότερο από 11% αντίστοιχα.

Ένας εκπρόσωπος της VDA, η οποία αντιτάχθηκε στους δασμούς της ΕΕ σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα το 2024, δήλωσε ότι η ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναλύει εάν ήταν απαραίτητο να προσαρμόσει τη θέση της.

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ που πιέζουν το μπλοκ να αναθεωρήσει τα μέτρα εμπορικής άμυνας, σύμφωνα με έγγραφο θέσης της 22ας Μαΐου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ