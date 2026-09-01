Βρετανία: Το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί στη χώρα

Η Βρετανία βίωσε το θερμότερό της καλοκαίρι από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές το 1884.

Η Βρετανία βίωσε το θερμότερό της καλοκαίρι από τότε που ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές το 1884, σύμφωνα με τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office), ύστερα από μια περίοδο έντονης ζέστης και ξηρασίας.

Η μέση θερμοκρασία των 16,5 βαθμών Κελσίου σημαίνει ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με την υπηρεσία Met Office.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ