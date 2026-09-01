H φερόμενη πρακτική επηρέασε περισσότερες από 1 εκατομμύριο brands και ενδέχεται να έχει δημιουργήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα έσοδα για την Amazon.

Στην Δικαιοσύνη κατά της Amazon κατέφυγε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) και 22 πολιτείες, κατηγορώντας τον κολοσσό του e-commerce ότι χειραγωγούσε τις διαδικτυακές δημοπρασίες για ψηφιακή διαφήμιση, με αποτέλεσμα περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πελάτες να έχουν επιβαρυνθεί συνολικά με υπερχρεώσεις που ξεπερνούν τα 20 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με την αγωγή, η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, η Amazon, για περισσότερα από επτά χρόνια, υπερχρέωνε μυστικά και συστηματικά τις τιμές που πλήρωναν οι διαφημιζόμενοι μέσω των διαδικτυακών δημοπρασιών διαφημίσεων, παρά το γεγονός πως τις παρουσίαζε ως ανταγωνιστικές.

H φερόμενη πρακτική επηρέασε περισσότερες από 1 εκατομμύριο brands και ενδέχεται να έχει δημιουργήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα έσοδα για την Amazon.

«Όταν ένας από τους μεγαλύτερους διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής στον κόσμο εμπλέκεται σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές, ο αντίκτυπος μπορεί να είναι τεράστιος», δήλωσε ο πρόεδρος της FTC, Άντριου Φέργκιουσον.

«Η Amazon έχει εκατομμύρια διαφημιζόμενους πελάτες, οι οποίοι παραπλανήθηκαν και κατέβαλαν σημαντικά υψηλότερες τιμές», πρόσθεσε.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική ομοσπονδιακή αγωγή κατά της Amazon που εστιάζει συγκεκριμένα στον τομέα της διαφήμισης.

Η FTC και οι 22 γενικοί εισαγγελείς ζητούν από το δικαστήριο να εκδώσει ασφαλιστικά μέτρα για να υποχρεώσει την Amazon να σταματήσει τις φερόμενες παραπλανητικές πρακτικές της και να διατάξει την Amazon να καταβάλει χρηματική αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε, αν και η αγωγή δεν αναφέρει το συγκεκριμένο ποσό.

Ζητούν επίσης από το δικαστήριο να επιβάλει αστικές κυρώσεις όπου αυτό επιτρέπεται.

Η αγωγή στοχεύει σε έναν τομέα που έχει εξελιχθεί γρήγορα σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες του τεχνολογικού γίγαντα, ο οποίος αποκόμισε έσοδα 68,6 δισ. δολαρίων το 2025.

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές έχουν μηνύσει την Amazon και στο παρελθόν για θέματα ανταγωνισμού που αφορούσαν τις δραστηριότητές της στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις πρακτικές εγγραφής στο πρόγραμμα Prime, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που στοχεύουν την Amazon για πρακτικές που σχετίζονται με τον τομέα διαφημίσεών της.