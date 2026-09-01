Το νέο πυρηνικό deal Ρωσίας - Τουρκίας και το γεωπολιτικό αποτύπωμα

Τα μηνύματα που εκπέμπει η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Ενισχύεται η ενεργειακή αυτονομία της Τουρκίας. Τι προβλέπει η συμφωνία. Η διπλή σημασία του Ακούγιου.

Σε νέα φάση εισέρχεται η πυρηνική συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προαναγγέλλει την επέκταση των κοινών έργων πέρα από τον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου. Αυτό έγινε κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO).

Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δημιουργεί ένα νέο, μακροπρόθεσμο πλαίσιο οικονομικών, τεχνολογικών και γεωπολιτικών δεσμών μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ και ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να δοκιμάζει τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση.

Το Ακούγιου ως αφετηρία

Ο πυρήνας της συνεργασίας είναι ο πυρηνικός σταθμός του Ακούγιου, στη μεσογειακή ακτή της Τουρκίας. Το έργο, που κατασκευάζεται από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom, αποτελεί τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας και περιλαμβάνει τέσσερις αντιδραστήρες συνολικής ισχύος περίπου 4,8 GW. Η πρώτη μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2026, ενώ όταν ολοκληρωθούν όλες οι μονάδες ο σταθμός αναμένεται να καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών της Τουρκίας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η σημασία του Ακούγιου είναι διπλή, καθώς αφενός αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την Τουρκία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας και αφετέρου, εγκαθιστά τη Ρωσία σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα των τουρκικών υποδομών για πολλές δεκαετίες.

Το επόμενο βήμα

Η συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Μπισκέκ έδειξε ότι το Ακούγιου δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο έργο. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι, παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του σταθμού, Τουρκία και Ρωσία θα προχωρήσουν σε κοινά βήματα για την κατασκευή και λειτουργία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Ο Πούτιν, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την Τουρκία «προνομιούχο εταίρο» της Ρωσίας και υπογράμμισε τη συνέχιση των μεγάλων κοινών έργων.

Η ακριβής μορφή και τοποθεσία των νέων έργων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, η πολιτική κατεύθυνση είναι σαφής, η Άγκυρα επιθυμεί να ενισχύσει την πυρηνική της παραγωγή και η Μόσχα επιδιώκει να παραμείνει βασικός τεχνολογικός και οικονομικός εταίρος.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας

Για την Άγκυρα, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας. Περίπου το 70% των ενεργειακών αναγκών της Τουρκίας καλύπτεται από το εξωτερικό, γεγονός που καθιστά τη χώρα ευάλωτη στις διεθνείς τιμές ενέργειας και στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Μόνο το 2025, οι τουρκικές εισαγωγές από τη Ρωσία ανήλθαν σε 42,37 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 29,8 δισ. αφορούσαν την ενέργεια, σύμφωνα με το ΑΡ.

Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να μειώσει μέρος αυτής της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και να προσφέρει στην Τουρκία σταθερή παραγωγή ηλεκτρισμού. Παράλληλα, όμως, δημιουργείται και μια διαφορετικού τύπου εξάρτηση από τη ρωσική τεχνολογία, την τεχνογνωσία, τη λειτουργία και την πυρηνική εφοδιαστική αλυσίδα.

Το γεωπολιτικό αποτύπωμα

Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη διάσταση της συμφωνίας. Το Ακούγιου δεν είναι απλώς ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η ρωσική παρουσία εκτείνεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του έργου, που σημαίνει ότι η Μόσχα αποκτά μακροχρόνιο ρόλο σε μια κρίσιμη τουρκική υποδομή.

Αναλύσεις για το έργο έχουν επισημάνει ότι η παρουσία της Rosatom δημιουργεί μακροπρόθεσμο τεχνολογικό και οικονομικό δεσμό μεταξύ των δύο χωρών, ενώ παράλληλα προσφέρει στη Ρωσία στρατηγικό αποτύπωμα στην ανατολική Μεσόγειο.

Για την Άγκυρα, ωστόσο, η σχέση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας τόσο με τη Μόσχα όσο και με τη Δύση, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική της θέση και αποφεύγοντας την πλήρη εξάρτηση από έναν μόνο πόλο.

Το μήνυμα προς ΝΑΤΟ και Δύση

Η εμβάθυνση της πυρηνικής συνεργασίας προκαλεί αναπόφευκτα προβληματισμό στους δυτικούς συμμάχους της Τουρκίας, σύμφωνα με αναλυτές. Η Άγκυρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενές οικονομικές και ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία. Η συνεργασία στο Ακούγιου προσθέτει έναν ακόμη κρίσιμο τομέα σε αυτή τη σχέση.

Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή η Τουρκία προσπαθεί παράλληλα να διατηρήσει τον ρόλο της ως χώρας που συνομιλεί τόσο με τη Ρωσία όσο και με τη Δύση. Η επιλογή αυτή της δίνει διπλωματικά περιθώρια, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ανησυχίες στους συμμάχους της για το βάθος των δεσμών της με τη Μόσχα, όπως αναφέρει το Carnegie Endowment for International Peace.

Πέρα από την ενέργεια

Η πυρηνική συνεργασία αποτελεί πλέον τμήμα ενός πολύ ευρύτερου ρωσο-τουρκικού οικονομικού πλαισίου που περιλαμβάνει την ενέργεια, τις υποδομές και το εμπόριο. Η δήλωση του Ερντογάν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σήμερα «στο υψηλότερο επίπεδο» δείχνει ότι η Άγκυρα αντιλαμβάνεται τη συνεργασία με τη Μόσχα ως στρατηγική και όχι περιστασιακή.

Για την Ρωσία, η σημασία είναι εξίσου μεγάλη. Σε μια περίοδο δυτικών κυρώσεων και περιορισμένης πρόσβασης σε πολλές διεθνείς αγορές, η δυνατότητα να διατηρεί και να επεκτείνει ένα μεγάλο πυρηνικό έργο σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ αποτελεί σημαντικό οικονομικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

Το μεγάλο ερώτημα

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Τουρκία θα αποκτήσει πυρηνική ενέργεια, αλλά πόσο βαθιά θα γίνει η εξάρτησή της από την Ρωσία για την ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Η Άγκυρα κερδίζει μια νέα πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να περιορίσει μακροπρόθεσμα την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Από την άλλη, η Μόσχα αποκτά μακροχρόνιο στρατηγικό εταίρο και παρουσία σε μια χώρα με κομβική γεωπολιτική θέση.

Έτσι, το Ακούγιου και τα ενδεχόμενα νέα πυρηνικά έργα δεν αποτελούν απλώς ενεργειακές επενδύσεις. Συνιστούν μια σχέση αλληλεξάρτησης με διάρκεια δεκαετιών, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας αλλά και τις ισορροπίες μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας, ΝΑΤΟ και Δύσης στην ευρύτερη περιοχή.