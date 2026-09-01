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Στην Ελλάδα η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ

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Στην Ελλάδα η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άλισον Χούκερ
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«Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή», προσθέτει και καταλήγει: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας».

Στην Ελλάδα βρίσκεται η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, υπεύθυνη για Πολιτικές Υποθέσεις Άλισον Χούκερ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Ανυπομονώ να πραγματοποιήσουμε μια σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με τους Έλληνες εταίρους μας, προκειμένου να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των μακροχρόνιων διμερών σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα», αναφέρει η κα Γκιλφόιλ.

«Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή», προσθέτει και καταλήγει: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας».

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