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Ήρων: Τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

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Ήρων: Τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου
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Ο Ήρων διατηρεί σταθερή τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Αύγουστο (για 6ο συνεχόμενο μήνα), απορροφώντας τη μηνιαία άνοδο +21%.

Τις τιμές του «πράσινου τιμολογίου» Σεπτεμβρίου 2026, ανακοίνωσε ο Ήρων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, διατηρεί σταθερή τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Σεπτέμβριο (για 6ο συνεχόμενο μήνα), απορροφώντας τη μηνιαία άνοδο +21% στην αγορά χονδρικής τον Αύγουστο.

Εκτιμά επίσης, καθότι η διαδικασία ανακοίνωσης τιμών από τους προμηθευτές ολοκληρώνεται ως τα μεσάνυχτα, πως τα «πράσινα» προγράμματα του ΗΡΩΝΑ θα έχουν από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας της αγοράς.

Δυναμικά προγράμματα

«Τα οικιακά & επαγγελματικά δυναμικά προγράμματα HΡΩΝ Happy Hour συνεχίζουν να προσφέρονται με 100% έκπτωση στη τελική χρέωση προμήθειας ρεύματος για 3 συνεχόμενες ώρες, κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το ύψος κατανάλωσης», επισημαίνει η εταιρεία.

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