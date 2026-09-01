Ιράν: Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στα Στενά του Ορμούζ - Τραμπ: «Δικαιολογημένη επίθεση»

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πλήττει ιρανικούς στόχους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τέσσερα βλήματα έπληξαν πολλές ζώνες στα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν Irna. Σύμφωνα με τον Αλί Χαλιλαμπαντί, χτυπήθηκε η επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, η οποία είχε ήδη δεχτεί σφοδρά πλήγματα όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, τον Ιούλιο. Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε αν υπάρχουν ζημιές.

Σύμφωνα με το Irna, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ, στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ακούστηκαν επίσης πολλές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κεσμ, το Τζασκ και το Σιρίκ, στο νότιο Ιράν.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα εναντίον στόχων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 19.00 (ώρα Ελλάδας).

«Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεμήνυσαν ότι θα κάνουν τις ΗΠΑ να μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ. «Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «δικαιολογημένη» την επίθεση ως αντίποινα για την απόπειρα του Ιράν να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά και για την εκτόξευση οκτώ πυραύλων κατά της αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Παράλληλα, προειδοποίησε πως οποιαδήποτε ιρανική απάντηση θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα και σφοδρότερα αμερικανικά πλήγματα.

Έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας και στροφής της Ουάσιγκτον στον «οικονομικό πόλεμο», οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν χθες Δευτέρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατυπώνει την απειλή πως θα διατάξει να βομβαρδιστεί «δυνατά» το αντίπαλο στρατόπεδο.

Για πρώτη φορά από τα τέλη του Ιουλίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον «δυο εκτοξευτήρων (πυραύλων) στο νησί Λαράκ», στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη ανταπέδωσε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία και στα ΗΑΕ, ενώ ταυτόχρονα, διά στόματος του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαίωνε πως δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος.

Καθώς η ένοπλη σύρραξη έχει πλέον εισέλθει στον έβδομο μήνα της και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε απόλυτο αδιέξοδο, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών έσπειρε ανησυχία στις αγορές: οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να ανεβαίνουν ξανά, με το βαρέλι του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, να ξεπερνά το συμβολικό όριο των 90 δολαρίων.