Παγκόσμιο «sell off» στα ομόλογα: Σε υψηλό δύο δεκαετιών οι αποδόσεις

Η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι επενδυτές αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες σκαρφάλωσαν ξανά οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι επενδυτές αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της.

Ειδικότερα, τα ομόλογα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία υποχώρησαν την Τρίτη, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων της ιαπωνικής κυβέρνησης να αγγίζει το 3% για πρώτη φορά από το 1996. Αυτό ακολούθησε ένα sell off των αμερικανικών ομολόγων, οδηγώντας το 10ετές ομόλογο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Η απόδοση των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με το Bloomberg, αυξήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα, φτάνοντας στο 3,72%, το υψηλότερο από τα μέσα του 2008.

Ο καταλύτης Γουόρς

Ο τελευταίος καταλύτης που οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις ήταν η ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, στο Jackson Hole την Παρασκευή, όπου επανέλαβε την δέσμευσή του να θέσει επιτέλους υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, ο οποίος ξεπερνά τον στόχο της κεντρικής τράπεζας εδώ και μία πενταετία. Ταυτόχρονα, οι νέες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν προκαλέσει ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, στέλνοντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

«Οι αγορές τιμολογούν μία υψηλότερη πορεία για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως», δήλωσε η Άιντανα Άπιο, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και ανώτερη αναλύτρια έρευνας στην First Eagle Investments, στο Bloomberg TV. «Οι επενδυτές αρχίζουν να επανεκτιμούν το πως διαμορφώνονται τα ουδέτερα επιτόκια πολιτικής και έχει σημειωθεί σταδιακή αύξηση σε αυτά» πρόσθεσε.

Τα παγκόσμια ομόλογα βρίσκονται υπό πίεση εδώ και μήνες, με τις ανησυχίες για τις αυξημένες κρατικές δαπάνες σε αγορές όπως η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ να ωθούν επίσης τους επενδυτές να αναζητήσουν υψηλότερη αποζημίωση για την κατοχή χρέους μεγαλύτερης διάρκειας. Ο δείκτης Bloomberg για το παγκόσμιο χρέος έχει υποχωρήσει κατά 0,9% μέχρι στιγμής φέτος, μετά από άνοδο 6,8% το 2025.

Οι ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί, καθώς αρκετοί νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν δήλωσαν ότι αναμένουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα συνεχιστεί για μήνες.

Οι οικονομολόγοι της Barclays Plc και της Societe Generale SA άλλαξαν τις προβλέψεις τους μετά την ομιλία του Γουρός, προβλέποντας αυξήσεις επιτοκίων φέτος, κάτι που δεν είχαν εκτιμήσει προηγουμένως.

Στην Ιαπωνία, τα overnight index swaps υποδηλώνουν περίπου 92% πιθανότητα κίνησης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας έως τον Σεπτέμβριο, ενώ μία αύξηση τον Οκτώβριο έχει εκτιμηθεί περισσότερο από πλήρως. Στην Αυστραλία, η υψηλότερη από το αναμενόμενο μέτρηση του πληθωρισμού ώθησε τους traders να αυξήσουν τα στοιχήματά τους για μια τέταρτη αύξηση επιτοκίων φέτος.

Η πίεση στα ομόλογα είναι απίθανο να μειωθεί, αν η εποχικότητα αποτελεί ένδειξη. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ήταν οι χειρότεροι μήνες για τον παγκόσμιο δείκτη ομολόγων κατά την τελευταία δεκαετία, με τον δείκτη να καταγράφει μέση απώλεια άνω του 1% σε καθέναν από τους δύο μήνες κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Η αγορά ομολόγων δεν καταρρέει, αλλά στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι ο πιο επίμονος πληθωρισμός σημαίνει, ως απόλυτο ελάχιστο, υψηλότερα επιτόκια πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πρασάντ Νιούναχα, senior στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων Ασίας-Ειρηνικού στην TD Securities στη Σιγκαπούρη.

«Αναμένω ότι η αγορά θα συνεχίσει να ξεπουλά, ενώ η δημοσιονομική επιδείνωση και το υψηλότερο term premium είναι πιθανό να παραμείνουν στο επίκεντρο» πρόσθεσε.