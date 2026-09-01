Πετρέλαιο: Άλμα σχεδόν 5% για το WTI - Ξεπερνά τα 94 δολάρια το Brent

Τα futures του αργού Brent ισχυροποιούνται 3,9%, στα 94,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύεται 4,41%, στα 89,5 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 21:01

Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου έφεραν οι νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν στέλνοντας το Brent στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο.

Τα futures του αργού Brent ισχυροποιούνται 4,42%, στα 94,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύεται 4,93%, στα 89,99 δολάρια το βαρέλι.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και το Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν μετά την πρώτη ανταλλαγή άμεσων πληγμάτων μεταξύ μετά από ένα μήνα την Κυριακή, αυξάνοντας τις εντάσεις στην κόντρα που έχει αποκτήσει έντονα χαρακτηριστικά οικονομικής αντιπαράθεσης.

Ο αριθμός των τάνκερς που διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν μόλις πέντε τη Δευτέρα, κάτω από τον όρο των 14 κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Οι προσπάθειες μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ και του Ομάν, να επιτύχουν συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία μετέφεραν περίπου το 1/5 των προμηθειών πετρελαίου παγκοσμίως πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει καρπούς.