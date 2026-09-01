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Τραμπ: «Αν το Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα θα αφανιστεί»

Newsroom
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Τραμπ: «Αν το Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα θα αφανιστεί»
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Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι Ιρανοί ηγέτες πλανώνται οικτρά για την αποφασιστικότητά του. «Δεν σταματούν: είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι έδωσε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν, υποβαθμίζοντας την αξία οποιασδήποτε συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Νομίζω ότι μια συμφωνία μαζί τους δεν αξίζει ούτε το χαρτί στην οποία είναι γραμμένη. Τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες», είπε ο Τραμπ.

Εκτοξεύοντας νέες απειλές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως το Ιράν «θα αφανιστεί εντελώς ως χώρα» εάν προχωρήσει σε αντίποινα για τις σημερινές επιθέσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι Ιρανοί ηγέτες πλανώνται οικτρά για την αποφασιστικότητά του. «Δεν σταματούν: είναι τρελοί, είναι ηλίθιοι», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη των τελευταίων αμερικανικών επιθέσεων στην περιοχή του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
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