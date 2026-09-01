Το Κρεμλίνο δεν αποκλείει τριμερή σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας

Όταν ρωτήθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση για την πιθανότητα μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου, ο Ουσακόφ απάντησε: «Το θέμα αυτό συζητήθηκε, ναι».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε απόψε ότι οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να έχουν μια τριμερή συνάντηση στην επόμενη σύνοδο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Όταν ρωτήθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση για την πιθανότητα μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου, ο Ουσακόφ απάντησε: «Το θέμα αυτό συζητήθηκε, ναι».

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ και οι τρεις ηγέτες αναμένεται ότι θα παραστούν στη σύνοδο του APEC. «Και αν ισχύσουν όσα έχουν ειπωθεί, τότε οι τρεις τους θα μπορέσουν να έχουν μια συνάντηση».

Η δήλωση αυτή έγινε από την Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπου οι Πούτιν και Σι συμμετείχαν στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η επόμενη σύνοδος του APEC είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου στην Σεντζέν της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ