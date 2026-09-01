Η Γερμανία κατηγορεί τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία, κλείνει το προξενείο στη Βόννη

Στη Μόσχα επέρριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία.

Ρωσική μυστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, δήλωσαν πριν από λίγο ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και ανακοίνωσαν τις πρώτες διμερείς κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο», τόνισε ωστόσο ο κ. Ντόμπριντ.

«Η Ρωσία ευθύνεται για την υβριδική επίθεση στις 4 Αυγούστου», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και πρόσθεσε ότι η Γερμανία είναι ο στόχος περαιτέρω υβριδικών επιθέσεων, ενώ, όπως είπε, διαπιστώνεται η βούληση της ρωσικής πλευράς για ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα. Το περιστατικό της Λειψίας, με οπλισμένο drone που βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη, θεωρείται, διευκρίνισε, όχι μεμονωμένο, αλλά κομμάτι ενός συνολικού σχεδίου υβριδικών επιθέσεων και επιβεβαιώνει το ήδη διαπιστωμένα υψηλό επίπεδο απειλής.

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών. Οι μέθοδοι και τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι γνωστά από άλλες ρωσικές επιθέσεις, σημείωσε και εξήγησε ότι η τεχνολογία που εντοπίστηκε στο σημείο αποκαλύπτει υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης, οι επιθέσεις ωστόσο ανατέθηκαν σε τους λεγόμενους «χαμηλού επιπέδου» πράκτορες, οι οποίοι ήταν ανεκπαίδευτοι ιδιώτες στρατολογημένοι από τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Σε απάντηση στη ρωσική απόπειρα επίθεσης, η Γερμανία «αμύνεται έναντι των αντιπάλων της», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιοχάνες Βάντεφουλ και διαβεβαίωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει αποφασιστικά τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Ανακοίνωσε επιπλέον τα εξής μέτρα κυρώσεων: Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόννη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου, η σύμβαση του «Ρωσικού Σπιτιού» (πολιτιστικού κέντρου που υπάγεται στη ρωσική πρεσβεία) θα καταγγελθεί, θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες, ο Ρώσος πρέσβης στο Βερολίνο θα κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία, ενώ θα αυξηθεί η πίεση στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετείχε στην αποψινή συνέντευξη Τύπου, οι δύο υπουργοί όμως διευκρίνισαν ότι μιλούν για λογαριασμό όλης της κυβέρνησης και ότι ο κ. Μερτς συμμετείχε σε όλες τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για το θέμα.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συζητήσει αύριο Τετάρτη με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα ετοιμάσουν μια απάντηση στο θέμα αυτό, στην προσεχή σύνοδό τους.

Η αποτυχημένη επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου ένα από τα drones με εκρηκτικά βρέθηκε ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης, με τον καγκελάριο να υπόσχεται την περασμένη εβδομάδα ότι οι υπεύθυνοι «θα το πληρώσουν».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητα του να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. «Το ΝΑΤΟ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση στην Λειψία στις 14 Αυγούστου», αναφέρει ο Ρούτε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να συζητήσουν το θέμα.

Το χρονικό

Το drone, που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, εντοπίστηκε στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, στην ανατολική Γερμανία, σε απόσταση αναπνοής από ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη, καθώς ο πυροκροτητής φέρεται να ήταν ελαττωματικός. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ένα δεύτερο drone να συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος σε κοντινή απόσταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό ακολούθησε το «καθιερωμένο μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», προσθέτοντας ότι υπάρχει η εκτίμηση πως η Γερμανία ενδέχεται να αποτελέσει ξανά στόχο.

Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας είχαν ήδη εκτιμήσει ότι πίσω από την επίθεση μπορεί να βρίσκεται η Ρωσία. Η Μόσχα, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί οποιασδήποτε εμπλοκής.

Η Μόσχα προειδοποιεί ότι θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας

Η Ρωσία θα απαντήσει στις «αντιρωσικές ενέργειες» της Γερμανίας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε τον περασμένο μήνα.

Νωρίτερα, η Γερμανία, αντιδρώντας στο περιστατικό αυτό αποφάσισε την λήψη σειράς μέτρων, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόννη.