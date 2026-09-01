Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη σύλληψη του επικεφαλής εσωτερικής ασφαλείας της Χαμάς

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου από το γραφείο του Νετανιάχου, πρόκειται για «ηγετικό στέλεχος της Χαμάς» και ήταν «υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας.

«Συγχαίρω τη Σιν Μπετ (σ.σ. την υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ) και τις IDF που, σε μια τολμηρή επιχείρηση, συνέλαβαν σήμερα τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς κοντά στο σπίτι του στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου από το γραφείο του Νετανιάχου, πρόκειται για «ηγετικό στέλεχος της Χαμάς» και ήταν «υπεύθυνος για τη φυγάδευση και τις μετακινήσεις των ομήρων» που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ «θα εξακολουθήσει να καταδιώκει όλους τους ηγέτες της Χαμάς και όσους συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ