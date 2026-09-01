Απώλειες πάνω από 2% για τον χρυσό

Στην αγορά spot ο χρυσός υποχώρησε κατά 2,4% στα 4.342,2 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά χαμηλό δύο εβδομάδων στα 4.362,89 δολάρια.

Πτώση πάνω από 2% κατέγραψε την Τρίτη ο χρυσός καθώς οι αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και το ισχυρό δολάρια άσκησαν πιέσεις στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου.

Στην αγορά spot ο χρυσός υποχώρησε κατά 2,4% στα 4.342,2 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά χαμηλό δύο εβδομάδων στα 4.362,89 δολάρια. Τα futures του χρυσού διολίσθησαν κατά 1,9% στα 4.396,4 δολάρια ανά ουγγιά.

«Βλέπουμε κάποιες πιέσεις από τεχνικές πωλήσεις. Οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς βρίσκονται σε επίπεδα που δεν έχουμε δει εδώ και χρόνια. Όλα αυτά λειτουργούν πιεστικά για την αγορά του χρυσού», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής αγορών Τζιμ Γουίκοφ της American Gold Exchange.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σκαρφάλωσαν την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και πυροδότησε παγκόσμιο selloff.

Παρά το γεγονός πως ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά μέσο αντιστάθμισης απέναντι στον πληθωρισμό, η άνοδος των επιτοκίων και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων συνήθως λειτουργεί εις βάρος του, καθώς αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησής του, δεδομένου ότι δεν αποδίδει τόκο.

Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου καθιστά τον χρυσό, που τιμολογείται σε δολάρια, ακριβότερο για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο χρυσός ανήλθε σε υψηλό τριών εβδομάδων πριν σημειώσει απώλειες 3% την Παρασκευή έπειτα από την ομιλία του Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ ότι «η Fed έχει ακόμη δουλειά να κάνει εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει προς τον στόχο».

Το ασήμι υποχώρησε 2,9% στα 64,57 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημείωσε απώλειες 1,9% στα 1.756,58 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο έχασε 3,2% στα 1.312,1 δολάρια.