Μητσοτάκης για ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία: «Είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία»

«Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Την αλληλεγγύη της Ελλάδα στη Γερμανία, μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στο αεροδρόμιο της Λειψίας, εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας» αναφέρει ο πρωθυπουργός.