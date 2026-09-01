Μητσοτάκης για ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία: «Είμαστε αλληλέγγυοι στη Γερμανία»

Την αλληλεγγύη της Ελλάδα στη Γερμανία, μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στο αεροδρόμιο της Λειψίας, εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας» αναφέρει ο πρωθυπουργός.
Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026