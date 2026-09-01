Σούπερ μάρκετ: Πάνω από 1 στους 4 κωδικούς με διψήφια πτώση τιμής - Μείωση 10% και άνω στα σχολικά

Τι δείχνει η πρώτη ανάγνωση της εθνικής πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που τίθεται σε ισχύ έως το τέλος του χρόνου. Ποιες κατηγορίες συνθέτουν τη συνολική λίστα των 1.700 και πλέον κωδικών που μειώνεται η τιμή τους το επόμενο διάστημα. Για πρώτη φορά συναντάται σε εθελοντική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών η συμμετοχή των νωπών κρεάτων.

Σάρκα και οστά πήρε μετά από ένα ολόκληρο καλοκαίρι διαβουλεύσεων η εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη πρώτης ανάγκης για τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως τρόφιμα αλλά και σχολικά είδη ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς κι ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Μέχρι στιγμής στην εθνική πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης τιμών στο 9,5%. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωσης τιμής 6,6%, το οποίο ανεβαίνει στο 9% αν συνυπολογιστεί και η συνεισφορά των σούπερ μάρκετ, 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμών 12%, 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%, καθώς και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμών 7,5%.

Στη λίστα συμμετέχουν πάνω 100 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών, ενώ η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς συνεχίζει να δέχεται νέους κωδικούς η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Γαλακτοκομικά και είδη υγιεινής ξεχωρίζουν στα επώνυμα προϊόντα

Από το σύνολο των 875 επώνυμων κωδικών που μετέχουν στην πρωτοβουλία, πάνω από 1 στους 5 κωδικούς έχει διψήφια τελική μείωση. Συγκεκριμένα, 191 κωδικοί έχουν τελική μείωση 10% και άνω, 76 κωδικοί έχουν τελική μείωση 15% και άνω, 40 κωδικοί έχουν τελική μείωση 20% και άνω, ενώ 11 κωδικοί φτάνουν σε τελικές μειώσεις 30% και άνω. Η μεγαλύτερη τελική μείωση που εμφανίζεται στη λίστα φτάνει έως 44% και αφορά σε κωδικό της κατηγορίας ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια.

Η μέση δηλωθείσα μείωση προμηθευτή είναι 6,6%, ενώ με τη συνεισφορά των αλυσίδων η μέση τελική μείωση φτάνει περίπου στο 9%. Η πιο ισχυρή παρουσία από τα τρόφιμα στη λίστα των επωνύμων προέρχεται από την κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά και γαλακτοκομικά, η οποία συγκεντρώνει 143 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 8,7%. Από αυτούς, 55 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω.

Αντίστοιχα, η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες / αλοιφές, όπου η μέση μείωση φτάνει περίπου 17,2%. Μειώσεις παρατηρούνται και στην κατηγορία σοκολάτα και σοκολατοειδή, η οποία εμφανίζει μέση μείωση περίπου 12,5%, με 9 κωδικούς πάνω από 20%.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε πλήθος κωδικών είναι καθημερινές κατηγορίες. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει 146 κωδικούς, τα γαλακτοκομικά και αυγά 143 κωδικούς, τα ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια 100 κωδικοί, ενώ έπονται καθαριστικά / απορρυπαντικά με 77 κωδικούς και αλλαντικά με 72 κωδικούς.

Διψήφια μείωση σε πάνω από 1 στους 4 κωδικούς

Από τη λίστα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας προκύπτει ότι η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 8% ενώ πάνω από 1 στους 4 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας έχει διψήφια μείωση. Συγκεκριμένα, 94 από τους 360 κωδικούς καταγράφουν μείωση 10% και άνω, 24 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας έχουν μείωση 15% και άνω, 10 κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω.

Η μεγαλύτερη μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φτάνει περίπου στο 33%, ενώ η μεγαλύτερη κατηγορία είναι η προσωπική υγιεινή και οικογενειακή φροντίδα, καθώς περιλαμβάνει περίπου 72 κωδικούς, με μειώσεις που φτάνουν έως περίπου 22%. Σημαντική παρουσία υπάρχει και σε βασικές καθημερινές κατηγορίες, όπως γαλακτοκομικά και τυριά, είδη πρωινού, άλευρα, μαρμελάδες, καθαριστικά, χαρτικά οικιακής χρήσης, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια.

Οι πιο σημαντικές μέσες μειώσεις εμφανίζονται σε καθημερινές κατηγορίες όπως: γλυκά / snacks περίπου 9,3%, χαρτικά οικιακής χρήσης περίπου 9,2%, καθαριστικά / οικιακή φροντίδα περίπου 9%, καθώς και σάλτσες και συνοδευτικά περίπου 8,7%.

Διψήφια μείωση 1 στους 4 κωδικούς στα κρέατα

Η συμμετοχή των νωπών κρεάτων συναντάται για πρώτη φορά σε εθελοντική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών. Όπως προκύπτει από τη σχετική λίστα, περισσότεροι από 1 στους 4 κωδικούς έχει διψήφια μείωση.

Συγκεκριμένα, 28 κωδικοί έχουν μείωση 10% και άνω, 10 κωδικοί έχουν μείωση 15% και άνω, ενώ 4 κωδικοί φτάνουν σε μειώσεις άνω του 25%. Η μεγαλύτερη μείωση στη λίστα των νωπών κρεάτων φτάνει περίπου στο 28%, ενώ η μεγαλύτερη συμμετοχή αφορά στο κοτόπουλο / πουλερικά, όπου εντοπίζονται περίπου 56 κωδικοί.

Παράλληλα, εμφανίζονται περίπου 19 κωδικοί σε μοσχάρι / βοδινό και περίπου 16 κωδικοί σε χοιρινό, καθώς και 9 κωδικοί με διάφορα κρεατοσκευάσματα.

Μείωση 10% και άνω στα σχολικά

Από τη λίστα των σχολικών προϊόντων, περισσότεροι από 9 στους 10 σχολικούς κωδικούς έχουν διψήφια μείωση, καθώς 373 από τους 403 κωδικούς εμφανίζουν μείωση 10% και άνω. Η μέση μείωση στα σχολικά είδη διαμορφώνεται περίπου στο 12%, ενώ 43 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 20% και άνω και 21 σχολικοί κωδικοί έχουν μείωση 25% και άνω.

Η μεγαλύτερη μείωση στα σχολικά φτάνει περίπου στο 36%, ενώ η μεγαλύτερη κατηγορία είναι οι σχολικές τσάντες / σακίδια / κασετίνες, καθώς διαθέτει 211 κωδικούς, δηλαδή πάνω από το 50% της λίστας των σχολικών. Η πιο σημαντική κατηγορία σε μέση μείωση είναι τα τετράδια, μπλοκ και χαρτί, καθώς εμφανίζει μείωση περίπου 17%, ενώ σχεδόν 1 στους 2 κωδικούς της κατηγορίας έχει μείωση 20% και άνω. Αντίστοιχα, η γραφική ύλη / χρώματα έχει 55 κωδικούς, με μέση μείωση περίπου 14,6%.

Πού αποσκοπεί η πρωτοβουλία

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στο ράφι, σε προϊόντα καθημερινής και ουσιαστικής κατανάλωσης. Οι μειώσεις τιμών θα έχουν συνολική διάρκεια έως τέσσερις μήνες, ενώ κάθε συμμετέχων κωδικός θα πρέπει να παραμένει στην πρωτοβουλία για ελάχιστη χρονική διάρκεια δύο μηνών.

Εντός της τετράμηνης περιόδου, κάθε επιχείρηση μπορεί να προτείνει νέους κωδικούς ή να αντικαθιστά υφιστάμενους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής και προηγείται σχετική ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Με ειδική σήμανση οι μειωμένες τιμές

Να σημειωθεί εδώ ότι με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού θα υπάρχει ενιαία και ευδιάκριτη σήμανση στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με κοινό μήνυμα. Η σήμανση θα τοποθετείται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και στους συμμετέχοντες κωδικούς στο ράφι, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αναγνωρίζει άμεσα ποια προϊόντα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «PosoKanei» στην οποία έχει αναρτηθεί εδώ και μερικές ώρες η λίστα των 1.700 και πλέον κωδικών όπου μειώνονται οι τιμές τους για το επόμενο διάστημα.