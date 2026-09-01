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ΕΕ: Δέκα χώρες είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε μια νέα στρατιωτική αποστολή στον Λίβανο

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ΕΕ: Δέκα χώρες είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε μια νέα στρατιωτική αποστολή στον Λίβανο
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Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει τις Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου ώστε ο τατικός στρατός της χώρας να μπορέσει να επικεντρωθεί στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Περισσότερες από 10 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν με πόρους και προσωπικό στη νέα στρατιωτική και πολιτική αποστολή που θα παρέχει συμβουλές και εκπαίδευση στις αστυνομικές δυνάμεις του Λιβάνου, ανέφερε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η αποστολή αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει τις Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου ώστε ο τατικός στρατός της χώρας να μπορέσει να επικεντρωθεί στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η συζήτηση για μια πιθανή αποστολή της ΕΕ στον Λίβανο διεξάγεται ενώ η εντολή που έχει λάβει από τον ΟΗΕ η Προσωρινή Δύναμη για τον Λίβανο (UNIFIL) λήγει στα τέλη του έτους.

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tags:
Κάγια Κάλας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Λίβανος
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