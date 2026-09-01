Nestlé: Πουλά το τμήμα βιταμινών και συμπληρωμάτων στις ΗΠΑ για 1 δισ. δολάρια

Η συμφωνία περιλαμβάνει brands όπως τα Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex και Puritan’s Pride.

Η Nestlé σχεδιάζει να πουλήσει τη δραστηριότητά της σε βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής στην αμερικανική εταιρεία private equity Yellow Wood Partners έναντι 1 δισ. δολαρίων, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Φιλίπ Νάβρατιλ προσπαθεί να απλοποιήσει τη δομή της εταιρείας και να αναστρέψει την πορεία της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία περιλαμβάνει brands όπως τα Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex και Puritan’s Pride, καθώς και τη δραστηριότητα συμπληρωμάτων ιδιωτικής ετικέτας στις ΗΠΑ αλλά και τις υποδομές παραγωγής και logistics που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η πώληση αποτελεί την τελευταία προσπάθεια του Νάβρατιλ να στρέψει τη Nestlé σε τομείς όπως ο καφές, η φροντίδα κατοικίδιων και τα τρόφιμα και σνακ. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία πούλησε το 50% της δραστηριότητάς της στο εμφιαλωμένο νερό ενώ επίσης αποεπενδύει από τις δραστηριότητές της στο παγωτό. Η επανεξέταση των δραστηριοτήτων στα brands βιταμινών και στον τομέα του νερού είχε ξεκινήσει ήδη από τον προκάτοχο του Νάβρατιλ.