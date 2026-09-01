Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ανακοινώθηκαν 29.948 προσλήψεις - Οι πίνακες με τα ονόματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται 6.786 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027 ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.647

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 4.080

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 381

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 678

Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 108 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση

Τέλος, προσλήψεις 23.020 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδ. έτος 2026-2027.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

11.502 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

3.048 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

4.109 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

200 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 35 θέσεων [εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.)] λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα (40) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα.

Ωνάσεια Σχολεία

Παράλληλα, δημοσιεύτηκαν οι πίνακες με τις προσλήψεις 142 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα.