Απώλειες 4% για το πετρέλαιο

Σε επίπεδο εβδομάδας, το πετρέλαιο έχει χάσει πάνω από 5% μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν.

Υποχώρησε σε χαμηλό εβδομάδας τιμή του πετρελαίου την Τρίτη καθώς φαίνεται πως οι ΗΠΑ στρέφονται από εδώ και πέρα σε οικονομικά μέτρα και όχι σε πλήγματα για να ασκήσουν πίεση στο Ιράν.

Ειδικότερα, το Brent σημείωσε πτώση 4,1% ή 3,74 σεντς στα 88,43 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI διολίσθησε 3,4% ή 2,85 σεντς στα 81,67 δολάρια ανά βαρέλι. Και οι δύο δείκτες αναφοράς άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Αυγούστου.

Σε επίπεδο εβδομάδας, το πετρέλαιο έχει χάσει πάνω από 5% μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν και σε όσους συνεχίσουν να έχουν εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Ο Λευκός Οίκος έχει ονομάσει το νέο εγχείρημα «οικονομική D-Day» με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ να κάνει λόγο για «τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έγινε ποτέ». Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο CNBC, ότι η απόφαση να ενταθούν οι οικονομικές πιέσεις σημαίνει ότι η επιστροφή στον πόλεμο είναι απίθανη προς το παρόν.

Εν τω μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να στείλει ξανά Αμερικανούς διπλωμάτες στις πρεσβείες στη Μέση Ανατολή ήδη από αυτή την εβδομάδα, όπως ανέφεραν οι NYT. Η επιστροφή των διπλωματών στις θέσεις τους υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον δεν προβλέπει επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύρραξη.

Από την άλλη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε τη Δευτέρα πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. «Σε καμία περίπτωση, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα Στενά του Ορμούζ ή γύρω από το Ιράν», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική πίεση που θα της ασκηθεί.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι «όλες οι νάρκες στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ έχουν αφαιρεθεί ή εξουδετερωθεί», σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. «Το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστρέφεται άμεσα και συστηματικά», πρόσθεσε.

«Μέσω της Space Force, παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο του Στενού, όπως κάνουμε επίσης με το Όρος Pickaxe και τις τρεις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη καταστραφεί», σημείωσε.