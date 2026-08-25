Χρηματιστήριο: Ανοδική διαφυγή με ώθηση από τράπεζες και blue chips

Σε νέα πολυετή υψηλά βρέθηκε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια συνεδρίαση όπου το 22,5% του συνολικού τζίρου διακινήθηκε μέσω πακέτων.

Σε νέα πολυετή υψηλά -και αντιμέτωπος πλέον με σημαντικά τεχνικά επίπεδα- βρέθηκε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια συνεδρίαση κατά την οποία κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος και με το 22,5% του συνολικού ημερήσιου τζίρου να διακινείται μέσω πακέτων.

Η παρατεταμένη συσσώρευση του ΓΔ κοντά στις 2.620 μονάδες δείχνει να δίνει τη θέση της σε μια πρώτη ουσιαστική ανοδική διαφυγή. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα στις 2.653,53 μονάδες με άνοδο 0,81%, σε νέο υψηλό 17 ετών, ξεπερνώντας όχι μόνο τις 2.634,24 μονάδες της 21ης Αυγούστου, αλλά και το προηγούμενο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.644,68 μονάδων της 6ης Αυγούστου. Μάλιστα, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης έφθασε έως τις 2.660,32 μονάδες.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή ακολουθεί σχεδόν τρεις εβδομάδες κατά τις οποίες η αγορά «χώνευε» το ισχυρό ράλι του Ιουλίου και των αρχών Αυγούστου, χωρίς να υποχωρεί ουσιαστικά από τα υψηλά της. Η σημερινή διάσπαση προς τα πάνω ενισχύει έτσι την εικόνα ότι η συσσώρευση λειτούργησε περισσότερο ως περίοδος αφομοίωσης των κερδών παρά ως προάγγελος διόρθωσης. Επόμενο ζητούμενο είναι πλέον η διάρκεια της κίνησης.

Εκτός συνόρων, το κλίμα στις αγορές συνεχίζουν να υπαγορεύουν οι γνωστοί καταλύτες. Οι επενδυτές αναμένουν αύριο, με κάποια επιφυλακτικότητα, τα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία θα αποτελέσουν ένα ακόμη τεστ για τις αποτιμήσεις και τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μεταξύ, ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εκτεταμένες κυρώσεις κατά του Ιράν, τις οποίες είχε προαναγγείλει με τυμπανοκρουσίες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποδείχθηκαν πολύ κατώτερες των προσδοκιών. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απέφυγε να ανακοινώσει δευτερογενείς κυρώσεις σε βάρος των αγοραστών ιρανικού πετρελαίου, οι οποίες προς το παρόν παραμένουν απλώς ως απειλή. Η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι αποφεύγει να προκαλέσει σύγκρουση με την Κίνα ενόψει των συνομιλιών του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα.

Έτσι, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν σήμερα, ακόμη και κάτω από τα 87,5 δολάρια το βαρέλι, παρά το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν επί της ουσίας κλειστά και ενώ μία ακόμα επίθεση από τους αντάρτες Χούθι σημειώθηκε χθες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον πετρελαιοφόρου της Σαουδικής Αραβίας.

Σε αυτό το κλίμα, και μετά τα στοιχεία για το γερμανικό ΑΕΠ, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σήμερα ανοδικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να περί του 0,80%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο +0,05% και τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται 0,25%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,92% στις 3.099,53 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η CrediaBank, η οποία ενισχύθηκε 3,32% στα 1,02 ευρώ, και ακολούθησαν οι Optima Bank (+2,54%), Alpha Bank (+1,38%), Εθνική (+1,06%), Τρ. Πειραιώς (+0,70%) και Eurobank (+0,48%). Στον αντίποδα, η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε οριακά κατά 0,10%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1 με 57 τίτλους σε θετικό έδαφος, ισάριθμους σε αρνητικό και 37 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 264,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 59,48 εκατ. ευρώ -ήτοι το 22,5% του συνολικού- σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισαν δύο πακέτα στη Metlen αξίας 15,61 εκατ. ευρώ και ένα πακέτο 3,12 εκατ. μετοχών της Eurobank αξίας 14,39 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε η Cenergy με άνοδο 5,18% στα 23,14 ευρώ και ακολούθησαν οι Allwyn (+2,75%), ΔΕΗ (+2,70%), Aktor (+2,17%), Τιτάν (+1,67%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,63%) και ΔΑΑ (+1,34%). Με μικρότερα κέρδη έκλεισαν οι Viohalco (+0,81%), Coca-Cola HBC (+0,56%), Metlen (+0,29%) και Lamda Development (+0,08%), ενώ αμετάβλητη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η Aegean.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Helleniq Energy, η οποία υποχώρησε 2,77% στα 15,09 ευρώ, και ακολούθησαν οι Jumbo (-1,14%), Motor Oil (-1,08%), ElvalHalcor (-0,26%), ΕΥΔΑΠ (-0,16%) και ΟΤΕ (-0,05%).

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Eurobank με 40,83 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν η Τρ. Πειραιώς με 27,90 εκατ. ευρώ, η Metlen με 23,08 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ με 23,07 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,77 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 109,25 εκατ. ευρώ.